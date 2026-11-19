Uno dei coimputati invia una nota per far sapere di avere fiducia nella magistratura. E per ribadire l'innocenza del gruppo

«Potevi almeno avvisarmi». «Ok». Lo scambio di messaggi rivelato dal Corriere della Sera è tra Vittorio Lauria e Ciro Grillo. Il primo si sta riferendo all’intervista del figlio di Beppe Grillo, di cui lui non sapeva nulla. Nonostante i due insieme a Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia abbiano condiviso il percorso giudiziario che li ha portati alla condanna per violenza sessuale in Sardegna .

Le parole di Lauria

Dopo un consulto con l’avvocato Alessandro Vaccaro, e dopo più di sette anni di silenzio, Lauria parla. Per ribadire la sua innocenza e quella degli altri tre. Ma anche per far sapere che ha «assoluta fiducia nella magistratura, certo che le mie ragioni verranno compiutamente valutate e analizzate e che porteranno a un’assoluzione dai reati che non ho commesso». Con una nota scritta assieme al suo legale, precisa che «non ero stato informato dell’intervista televisiva rilasciata da Ciro» e della sua «decisione di esporsi mediaticamente né, a maggior ragione, potevo immaginare i contenuti dei suoi pensieri personali dai quali prendo le distanze».

La frattura

Vittorio Lauria prosegue: «Ad oggi, siamo sempre stati oggettivamente identificati come una persona unica, corrispondente all’immagine del nostro coimputato (Ciro Grillo, ndr). Siamo, però, ragazzi con le nostre individualità e pensieri autonomi e, se è pur vero che dal punto di vista processuale i nostri difensori hanno condiviso le medesime scelte tecniche, non posso accettare che mi venga costruita addosso un’immagine che non mi corrisponde quale conseguenza dell’autonoma iniziativa di Ciro di spostare sul piano mediatico una vicenda che doveva e deve restare nelle sedi competenti nei cui confronti, come detto, ripongo rispetto e fiducia».

L’appello

Nell’intervista a un media genovese Ciro Grillo aveva detto che finora «il silenzio non ha giocato a mio favore e nemmeno le regole del processo. È arrivato il momento di metterci la faccia». Intanto è cominciato il processo d’appello. In primo grado anni di condanna per Grillo, Capitta e Lauria e 6 anni e sei mesi per Corsiglia.