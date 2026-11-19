Il Moige e una decina di famiglie accusano le piattaforme di utilizzare algoritmi che creano dipendenza e chiedono ai giudici di imporre nuove misure per tutelare i più giovani, mentre Meta e TikTok respingono le accuse. Per i giudici è il caso di aspettare che il Parlamento approvi una legge, come già emerso nelle intenzioni del centrodestra

Il Tribunale civile di Milano ha deciso di rinviare al 21 gennaio l’udienza della class action intentata dal Moige e da una decina di famiglie contro Meta e TikTok, in attesa di capire, in sostanza, se nel frattempo saranno approvate norme specifiche sul divieto dell’uso dei social per i minori, come emerso due giorni fa da un emendamento al Dl sicurezza. Delusi i legali del Moige e dei genitori: «Noi chiedevamo un provvedimento urgente di inibitoria, perché i minori sono anche ora in pericolo e ogni giorno un ragazzo si fa male o muore. Adesso dobbiamo attendere altri due mesi».

Quali sono le accuse dei genitori contro Meta e TikTok

La decisione del tribunale arriva nel giorno dell’ultima udienza della class action cominciata da diverse famiglia italiane e dal Movimento Italiano Genitori (Moige) contro Meta e TikTok. L’accusa è di creare dipendenza nei minori attraverso gli algoritmi delle loro piattaforme. Nel ricorso, depositato «un anno e tre mesi fa», come hanno chiarito i legali, le famiglie chiedono ai giudici di obbligare questi colossi a dotarsi di una serie di misure per tutelare i più giovani. Come spiega Antonio Affinita, direttore generale del Moige, «non si tratta di una crociata contro internet o i social, ma contro i comportamenti scorretti». L’obiettivo è quindi proprio quello di ottenere modifiche concrete di queste piattaforme. Conclusa l’udienza di oggi, i giudici della Sezione specializzata in materia di impresa si sono riservati di decidere. La decisione è attesa nelle prossime settimane, anche se i tempi potrebbero allungarsi.

I motivi della class action

«Vengono usati degli algoritmi che creano una dipendenza patologica e stimolano comportamenti violenti», spiega Affinita. È proprio su questi meccanismi che si concentra la causa avviata da una decina di famiglie italiane, che vogliono dimostrare davanti ai giudici che i social di Meta e TikTok «generano e aggravano malattie della mente e di ordine comportamentale», soprattutto tra i più giovani. Tra le richieste avanzate dai legali ci sono l’eliminazione di funzionalità come lo «scroll infinito» e l’«autoplay», che permettono di continuare a visualizzare contenuti senza interruzioni. Le famiglie chiedono anche l’introduzione di un sistema di verifica dell’età con il divieto assoluto di accesso per i minori di 13 anni e l’obbligo del consenso dei genitori per la fascia tra i 13 e i 16 anni.

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Quello della dipendenza dai social, del resto, è un tema già portato davanti a diversi tribunali in tutto il mondo. Di recente, negli Stati Uniti, diversi Stati hanno accusato Meta di creare dipendenza negli adolescenti, ma anche l’Unione europea ha contestato alcuni aspetti del funzionamento e del design delle piattaforme accusati di essere studiati per trattenere più a lungo i consumatori sulle applicazioni.

L’udienza

La prima udienza si è svolta il 14 maggio e, secondo gli avvocati delle famiglie, ci sarebbero prove «documentali incontrovertibili» per dimostrare che i social di Meta e TikTok «generano e aggravano malattie della mente e di ordine comportamentale», soprattutto tra i minori. I legali sostengono che le piattaforme «non solo conoscono l’effetto della dipendenza patologica, ma lo ricercano e creano appositamente negli utenti», perché sarebbe proprio questo il «centro del loro modello di business». Anche all’udienza di oggi, come già a quella dello scorso maggio, era presente Irene Roggero, madre di una bambina di 12 anni che si è suicidata nel febbraio 2024. La donna è tra i ricorrenti contro i colossi dei social e aveva già raccontato quanto accaduto alla figlia. «Per noi è stata una tragedia probabilmente nata da altro, ma sicuramente accelerata, spinta, da algoritmi e navigazioni: in sei mesi è stata come una malattia fulminante e noi eravamo senza armi», ha spiegato Irene Roggero.

La risposta di Meta e TikTok

Da parte loro i legali di Meta e TikTok respingono le accuse. Secondo i legali di Meta, le misure richieste dalle famiglie sarebbero illegali perché «violano la libertà di espressione dei minori, che comprende il libero accesso ai social», oltre al diritto «costituzionale alla riservatezza dei minori e dei genitori» e a quello di questi ultimi «ad educare liberamente i propri figli». La società contesta anche le basi scientifiche del ricorso, sostenendo che non esistano studi che dimostrano che l’utilizzo dei social network provochi danni psicologici o dipendenza. Le accuse, secondo gli avvocati, partirebbero quindi da «premesse fattuali e scientifiche del tutto infondate». Una posizione condivisa anche dai legali di TikTok, che contestano il fatto che nel ricorso venga assunta «come “fatto notorio” la dannosità delle piattaforme per i minori senza dimostrarla». Gli avvocati di Meta sostiene anche che è la Commissione europea che «ha bloccato l’adozione di misure nazionali per 12 mesi, mentre sono in corso le negoziazioni dell’EU Kids Act».

Foto di Kelly Sikkema su Unsplash