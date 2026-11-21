La sorella del magistrato ricorda il rapporto tra i due e la collaborazione nelle indagini antimafia. L'ex capo della Polizia era indagato per depistaggio sulla strage di via D'Amelio

«Sono molto colpita e addolorata per questa tragedia e non sono nelle condizioni di parlare. So che di Gianni De Gennaro mio fratello Giovanni si fidava totalmente». Con queste parole Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia nel 1992 e presidente della fondazione a lui intitolata, ha commentato la morte dell’ex capo della Polizia, trovato senza vita nella sua casa di campagna. De Gennaro, morto suicida, aveva lavorato per undici anni al fianco di Giovanni Falcone, contribuendo ad alcune delle più importanti indagini contro Cosa Nostra. «Insieme hanno lavorato all’inchiesta sulla Pizza Connection e sul maxiprocesso che sono due momenti fondamentali nella lotta alla mafia», ha ricordato Maria Falcone. «Non mi sento di dire altro. Di certo so che è stato un amico di mio fratello».

L’inchiesta su De Gennaro

La morte di De Gennaro arriva mentre l’ex dirigente era coinvolto in un’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio delle indagini per la strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Secondo l’accusa, De Gennaro avrebbe contribuito, insieme ad altre persone, a indurre il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno a non rendere dichiarazioni agli inquirenti e avrebbe occultato «documentazione sia cartacea che informatica». La Procura ne aveva chiesto l’arresto, ma il gip aveva respinto la richiesta. I magistrati avevano quindi presentato ricorso al tribunale del Riesame e l’interrogatorio era previsto per i primi giorni di dicembre. Secondo quanto emerso, De Gennaro sarebbe rimasto profondamente scosso dall’inchiesta.

Il pentito di mafia Mutolo

Nel corso della sua carriera, De Gennaro aveva ricoperto alcuni degli incarichi più importanti nell’apparato di sicurezza italiano, dalla direzione della Dia alla guida della Polizia, fino alla direzione del Dis e al ruolo di sottosegretario con delega ai Servizi. Il suo nome è legato anche alle prime fasi della collaborazione con la giustizia del mafioso Gaspare Mutolo. Nel dicembre 1991 era stato Giovanni Falcone a informarlo della volontà di Mutolo di pentirsi, dopo un colloquio nel carcere di Spoleto. Le dichiarazioni del collaboratore furono poi raccolte formalmente da Paolo Borsellino nel luglio 1992, pochi giorni prima della strage di via D’Amelio. Tra gli argomenti affrontati da Mutolo nelle sue prime deposizioni figuravano anche le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni.