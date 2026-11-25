Il trapper è in carcere per possesso e ricettazione di arma da fuoco, violenze sulla compagna e altri reati. Ma questo non ha impedito a chi gestisce il suo profilo Instagram di attaccare duramente con tanto di nome e cognome l'ex amico che ha testimoniato contro di lui

«Per me, quello che un tempo chiamavo amico, oggi rappresenta il significato più profondo della parola infame». Scrive così in una storia sul suo profilo Instagram Baby Gang, nome d’arte di Zaccaria Mouhib, tornato in carcere nei mesi scorsi con l’accusa di possesso e ricettazione di armi da fuoco, violenze sulla compagna e altri reati. Il bersaglio dell’attacco del trapper 25enne è un suo ex amico che ha collaborato con i pm alle indagini accusando Baby Gang di essere un canale per l’approvvigionamento di armi.

L’accusa dell’ex amico

Baby Gang che nelle storie fa anche nome e cognome dell’ex amico e pubblica una foto con tanto di cerchio rosso che ne svela il volto, sostiene che quel «collaboratore di giustizia» lo stia accusando «di diversi reati dei quali non sono a conoscenza». L’ex amico ha detto agli inquirenti di aver contattato il trapper per la «consegna di armi», in particolare due pistole e un kalashnikov che sarebbe stato acquistato «dal gruppo Npt», quello di baby gang e dell’amico Simba La Rue, anche lui in carcere. Sempre l’ex amico al centro dell’attacco ha espresso timore per quello che potrebbe succedergli se si dovesse scoprire quello che ha detto: «Ho paura che mi possa succedere qualcosa quando le persone che ho menzionato scopriranno cosa ho detto». Secondo l’avvocato difensore di Baby Gang l’uomo avrebbe detto quelle cose come vendetta per non aver ottenuto dal 25enne il «sostegno economico» che in passato gli aveva chiesto.

Perché il trapper è in carcere

Baby Gang è attualmente imputato insieme al collega Simba La Rue per il fucile d’assalto sequestrato dai carabinieri di Lecco il 4 gennaio 2024 per cui l’accusa ha chiesto due anni e quattro mesi di reclusione. Inoltre, venerdì 18 dicembre si aprirà a Lecco l’udienza preliminare relativa a una seconda inchiesta del marzo scorso che ha portato al suo arresto. Il trapper è accusato di possesso e ricettazione di armi da fuoco, di una sparatoria a Milano e di violenze sulla compagna.

Che cosa ha scritto Baby Gang contro l’amico