Si salvano solo Stellantis e Ferrari. Piazza Affari tocca i livelli più bassi dallo scorso aprile sotto il peso di banche e titoli tech

Seduta in netto calo per le Borse europee, penalizzate dal ritorno delle tensioni commerciali tra Washington e Bruxelles, dai dati sull’inflazione americana e dalle vendite che colpiscono il comparto tecnologico a Wall Street. Mentre Oltreoceano i ribassi di Nvidia (-8,4%) e Anthropic (-2,2%) affossano il Nasdaq (-4,2%), riportandolo a ridosso dell’area bear market, Piazza Affari archivia la giornata con il Ftse Mib a -1,81% (47.249 punti), toccando i livelli più bassi dallo scorso aprile sotto il peso di banche e titoli tech.

L’ipotesi dazi butta giù le Borse

A pesare sul sentiment dei mercati è soprattutto il dossier dazi: l’amministrazione Trump si prepara a varare nuove tariffe doganali contro 14 partner commerciali — tra cui Cina e Unione europea — accusati di sovrapproduzione in alcuni settori chiave. Bruxelles, che rischia dazi fino al 20%, ha respinto «fermamente il presupposto secondo cui l’Europa sarebbe una fonte di sovracapacità strutturale». Come sottolinea Gabriel Debach, market analyst di eToro, «non siamo ancora di fronte a un aumento effettivo dei dazi, ma siamo già di fronte a un aumento dell’incertezza»: se fino a ieri i dubbi degli investitori riguardavano soprattutto i ritorni sugli investimenti nell’intelligenza artificiale, ora tornano a pesare il timore di maggiori costi per le aziende, nuove spinte inflazionistiche e spazi di manovra più stretti per la Federal Reserve.

Chi si salva la giornata

A Milano si salvano pochi titoli, guidati dall’automotive grazie a una promozione di Jp Morgan: Stellantis svetta con un +3,58% e Ferrari avanza dell’1,25%. Giornata nera invece per i bancari, dove spicca il calo di Bper (-3,99%), e soprattutto per i titoli legati alla tecnologia, zavorrati dalla scia negativa di Wall Street: Prysmian lascia sul terreno il 5,4%, StMicroelectronics cede il 4,81% e Technoprobe arretra del 4,67%.