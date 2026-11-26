Cosmo torna alla sperimentazione più pura con il nuovo album. E racconta perché Sanremo «in questo momento non mi interessa»

Cosmo è certamente l’artista più indomito del circuito musicale italiano, quando uno pensa che abbia preso una direzione ecco che lui spiazza tutti prendendo quella opposta. Questa è la sensazione alla fine dell’ascolto de Il fiore del futuro, suo ultimo album, disponibile dallo scorso weekend. Dopo le esperienze con Sulle ali del cavallo bianco e La fonte, due album del tutto cantautorali in cui l’elettronica legata al pop, l’idea che ha fatto innamorare pubblico e critica, veniva messa un po’ da parte, Cosmo torna alla sperimentazione più pura, specialità della casa. Si tratta di un disco in cui le sonorità tornano protagoniste, in cui la poetica si fa più sottile, più essenziale, più ficcante, anche da un punto di vista politico e sociale, e Cosmo certifica il suo status di cult della nuova musica italiana. Già pronto un tour nei club che partirà da fine gennaio con tre sold out all’Estragon di Bologna.

Un disco sorprendente…

«Era lo scopo. È stata proprio una svolta improvvisa. Quando è uscito La fonte diversi commentatori parlavano di “svolta cantautorale”, dicevano: “Adesso lui va verso là”. E io pensavo: “Voi non sapete cosa c’ho in testa”. Perché uno fa una cosa e diventa quella cosa lì per sempre, perché noi abbiamo bisogno di ordine nella testa. Quindi dici: “Adesso Cosmo fa musica da cantautore”. E invece no».

Io ultimamente, come prima domanda, mi sono ritrovato spesso a chiedere “Come mai ci hai messo così tanto tempo a fare un nuovo disco?”. In questo caso ti chiedo come mai ci hai messo così poco tempo a fare un nuovo disco? Era già pensato e programmato così?

«L’intenzione era quella di fare una trilogia di dischi, Sulle ali del cavallo bianco, La fonte e un terzo disco, però in realtà questo è nato durante le session de La Fonte, quindi i pezzi, quasi tutti, c’erano già, quindi il nostro problema era che c’era troppa roba e troppo eterogenea, cioè la creatività aveva fatto proprio “Boom! Boom! Boom! Boom!”. Quindi la soluzione che ho trovato è stata: facciamo due dischi con due anime ben definite, una più raccolta, più cantautorale, più morbida, solare, l’altro invece più pazzo, contemporaneo, digitale, e quindi in realtà sono due aspetti dello stesso momento creativo».

Io ricordo perfettamente quanto tu fossi soddisfatto di quella svolta cantautorale lì, soprattutto perché lamentavi appunto quell’incasellamento, tutti che pretendevano il Cosmo del L’ultima festa. Questo non è esattamente il Cosmo de L’ultima festa, però riprendi quelle sonorità lì più contemporanee...

«Sì esatto, è tornata di nuovo la dimensione del ballo, che in realtà c’è sempre stata per me, anche ne La fonte, se noti, in diversi episodi c’è il ballo dentro; un ballo diverso, più morbido, più ondeggiato, ma c’è. Cioè, nella mia vita a un certo punto ho sviluppato la convinzione che la vena black nella mia musica la voglio sempre, e per black intendo dalla techno all’R&B; però l’elemento della danza è ritornato più forte in questo disco».

Cosa pensi quando ti capita di riascoltare i tuoi primi album?

«Li riascoltavo recentemente perché devo scegliere i pezzi per la scaletta del tour e mi sento molto più cresciuto e maturato nell’approccio, molto più sciolto, molto più libero. È vero che c’è un ritorno verso certe cose dance, ballabili, però secondo me con una chiave, una consapevolezza, completamente nuovi. Però sì, il ballo è una cosa per me è assolutamente importante».

È come se negli ultimi due album la necessità fosse quella di esprimersi, di dire qualcosa. Qui invece c’è più un senso di sperimentazione…

«C’è molto gioco, sì, sì, è vero. Anche diversi testi sono molto più autoindulgenti. Non è che mi dico “Mio Dio, devi fare della grande poesia, scrivere il testo della vita!”, su alcuni pezzi la sento quella cosa lì, su altri ha prevalso di più il gioco. Anche per quanto riguarda la produzione, c’è molta più pazzia secondo me in questo disco. Per quanto lo sento molto a fuoco, c’è più pazzia, lo vedo come un’esplosione nel cielo».

La cosa interessante è che nonostante tu in questo disco sperimenti con drill, trap, rap, technopop, cantautorato classico, ma alla fine tutto passa dal tuo punto di vista musicale, dal tuo tocco, dalla tua riconoscibilità. E consolidare una riconoscibilità vale più di 50 hit, no?

«In realtà io quella cifra la scopro sempre a posteriori, quando mi butto a lavorare su una cosa lo faccio in maniera molto esplorativa. James Blake una volta ha detto: “Volevo fare la dubstep” e poi ha fatto James Blake, la sua cifra si sente, però lui in realtà voleva fare la dubstep all’inizio. Io mi sento molto vicino a quella roba lì: provo a fare delle cose, ma poi alla fine vengono a modo mio, ma spontaneamente. Mi piace confrontarmi con l’altro, con il diverso da me musicalmente, uscire fuori dalla zona di comfort e divertirmi, giocare, sperimentare. Io mi diverto in studio con Alessio (Natalizia ndr), è il momento più bello di tutto il processo, quasi bello quanto i concerti, anche più bello per certi versi, perché tutto viene fuori giocando, ti sorprende, “Ma che cazzo di roba è venuta fuori qui??!”.»

Credi che il segreto del successo di Cosmo sia la capacità non solo di fare questa ricerca, ma di coinvolgere il pubblico in questa ricerca?

«Io penso che le cose stanno andando bene nonostante io faccia costantemente questa roba. Al momento ho voluto impostare così il rapporto con il mio pubblico: “Ok, adesso fidatevi di me e io vi faccio vedere un po’ di cose. Negli anni ne vedremo altre”, c’è un po’ un patto di fiducia che si è creato nonostante abbia preso anche dei rischi. Per esempio: io trovo La fonte ancora l’album più sperimentale che ho fatto, perché è ancora la cosa più fuori da quello che ci si aspettava da me. Forse questo disco testimonia anche il fatto che non volevo neanche sgravare del tutto, voglio comunque dargli un minimo di agganci. La sensazione che io ho sempre, costantemente, è che posso andare oltre questo, posso fare oltre, potrei fare una cosa ancora più fuori di testa, più figa, più avanti. Poi, a prescindere dal risultato, riuscirci o meno, è quella la spinta».

La domanda sorge spontanea: hai già individuato il prossimo orizzonte da scavalcare?

«No, ancora non c’è. Adesso è troppo fresca la cosa. Questo è uno di quei periodi in cui ho esaurito un po’ la creatività. Ci vuole qualche mese. In realtà vorrei fermarmi un po’ dopo questo disco. Però adesso, in questo momento, non ho proprio idea. Mi piace anche così. Tutto è possibile».

Anche passare al biondo…

«Una notte, stavo andando a dormire, ho detto: “Madonna, sono tre dischi che sono sempre uguale. Mi sono stufato, magari devo cambiare qualcosa”. Ho fatto delle prove con l’intelligenza artificiale e ho detto: “Forse me la accollo”.»

Smontami secondo me è il cuore politico di questo disco. Tu lanci un messaggio chiaro: “quando bussa la paura, apri”? Perché mi sembra un problema molto centrale oggi, che riguarda tutte le tensioni sociali in atto…

«Sì, certo. Il consiglio vale per qualsiasi tipo di esperienza individuale, concreta, quanto anche a livello sociale, le paure che una società manifesta collettivamente. Le destre cavalcano queste paure e come risposta ti chiudono, l’antidoto in realtà è fare esattamente l’opposto: aprire. Ma capita anche a me, io mi rendo conto che se devo prendere delle decisioni o compiere dei gesti che dico “No, forse non dovrei farlo”, la risposta è “Fallo!”, se hai una paura, dilla».

Tu hai speranza che la musica, in qualche modo, possa intervenire nel far passare messaggi politici di questo tipo, che possano banalmente far bene e allentare un po’ questa tensione?

«Sì, nel suo picco lo può fare, non ho neanche l’illusione che abbia un’incisività di chissà che portata, però penso che ognuno di noi deve fare la sua parte nel portare all’interno del discorso, nell’immaginario, una visione del genere, perché ovviamente dall’altra parte c’è chi invece lavora per instillare paure, per cavalcarle, dividerci, spaventarci, e invece i musicisti sono uno degli altoparlanti per certe idee, ed è figo che ci si esprima. Lungi però dal pensare oggi che questo possa avere da solo un’incisività, una rilevanza. Il discorso poi va ampliato, dobbiamo considerare anche la cassa di risonanza politica se ad un certo punto i rappresentanti di forze politiche iniziano a impostare il discorso in questo modo».

Esempio?

«Sul fatto dell’immigrazione la sinistra ha inseguito la destra in questi ultimi anni, è stato un disastro, mantenendo l’atteggiamento “Eh…insomma…però…bisogna regolamentare…bisogna stare attenti alla sicurezza delle città…al decoro…” e lì perdi. Bisogna invece avere il coraggio di iniziare a parlare del fatto che l’Istat ha detto che senza l’immigrazione la popolazione è destinata ad invecchiare e sostanzialmente siamo fottuti. Quindi ben vengano gli immigrati, bisogna dirla questa cosa. Noi ne abbiamo bisogno, non avete capito quanto è importante che vengano, che lo dica qualcuno: è importante che vengano, che facciano delle politiche di integrazione. Perché l’Italia si rifarà anche grazie a loro. Minchia, invece c’è sempre troppa ambiguità sull’accoglienza. Adesso nel dibattito pubblico la destra è andata talmente all’estremo che finalmente la sinistra si sta risvegliando, perché bisogna dire delle cose di sinistra per contrastarla».

E quale potrebbe essere il ruolo del musicista?

«Il musicista deve amplificare delle idee, però non è una cosa che compete solo ai musicisti, i musicisti fanno la loro piccola parte. Poi solo se uno ha voglia…per me uno può anche non dire niente».

Tu credi che chi ha un seguito culturale abbia questa responsabilità di esporsi?

«Non è neanche che io mi aspetto che per forza qualcuno debba prendere posizione su un tema, anche perché c’è gente che magari non si sente, non sa cosa dire, c’è gente che per mille motivi non vuole farlo, Però, ecco, ben venga chi si espone».

In Il futuro ti chiedi: “Quindi era questo il futuro?”. Traspare una certa delusione, te l’aspettavi diverso?

«Più che altro è risvegliarti e dire “Ok, era questo il futuro?”. Cioè, ci immaginavamo un genocidio in diretta Internet, praticamente sotto i nostri occhi? Ci immaginavamo la guerra alle porte dell’Europa? Ci immaginavamo un’Europa che si chiude come una fortezza per proteggersi dai migranti? Il ritorno dei fascisti? Ci immaginavamo tutto questo? No. Però, detto questo, io credo che in tutto questo scenario è ancora più importante lottare. Adesso siamo chiamati un po’ tutti alle armi, tra virgolette, non si può più fare finta di niente. Serve impegno politico, anche in strada, fare proposte concrete, serie, portare avanti idee per contrastare questa deriva è importante. È tempo di metterci in gioco in qualche modo. Io sento la chiamata e tante persone la stanno sentendo, le piazze sono piene».

Avevo intenzione di farti una domanda su Sanremo, poi ho ascoltato il disco ed effettivamente non mi sembra che quello sia il contenitore giusto per questo genere di canzoni…

«Evidentemente non è quel momento della mia vita».

Ma è una situazione con la quale prima o poi ti piacerebbe confrontarti?

«Adesso, su due piedi, ti dico di no, però magari in futuro me la sentirò. Di base, quello che mi ha sempre tenuto un po’ lontano è che sono convinto che non sia il mio ambiente, un contesto in cui io verrei fuori bene. Magari è un pregiudizio mio, una paranoia mia. Poi è anche un po’ problematico Sanremo, ci sono un po’ di cose che mi lasciano un po’ stranito, tipo sponsor indifendibili. Però è anche vero che a volte ci penso e mi dico che è una cosa nazional popolare, ma non è il mio momento».

Tu stai diventando l’artista che volevi diventare quando hai cominciato con la musica?

«Sì, sì sì. Sono contento di quello che sta succedendo, a parte i riconoscimenti che, bene o male, sono relativamente stabili da anni. Non sto facendo nessun botto, ma non sto neanche andando a picco, quindi va bene. Però a livello artistico sono felice, mi sento molto più libero, molto più sciolto. Anche il fatto di buttare fuori i dischi con questa facilità, a questa età, 44 anni, con sei dischi alle spalle, è positivo. Sono felice. Mi viene spontaneo. Anche i live, mi sento sempre più capace di farli, di tenere in mano la situazione».

Sei certamente uno dei migliori in Italia dal vivo, in pochi concerti ci si diverte come da Cosmo…

«Anche questo tour sta vendendo bene. Metterei il cuore nei live paga».

Lo ha detto anche Salmo pochi giorni fa che la dimensione che a lui interessa maggiormente è quella del live.

«Sì, sì, lui lo dice sempre. Infatti mi era venuto in mente lui e sono d’accordissimo, anche la longevità di una carriera è legata al saper fare i live».

Cosa ti piacerebbe che rimanesse di questo disco in chi lo ascolta?

«Mi piacerebbe rimanesse la voglia di riascoltarlo da capo. Perché è anche volutamente breve, conciso. Anche che vengano apprezzati i suoni, le idee che sono state messe dentro. Che magari venisse la voglia di riascoltare i dischi precedenti, come fosse una cosa sola, un percorso unico. Perché purtroppo con questa cosa degli algoritmi, delle playlist, dove è stata ingabbiata la musica, ti rendi conto che l’algoritmo continua a proporre alle persone in automatico sempre le solite 3-4 canzoni mie di qualche anno fa. E allora dici “Cazzo, questo è un peccato”, è come se quest’algoritmo pensasse che alle persone devi dargli sempre quella lì. Non è vero, io trovo che sia bellissimo quando ti fa scoprire anche cose nuove. Perché gli algoritmi sono disegnati per tenerti incollato, dandoti ciò che è già noto, perché molte persone vogliono il noto, e così rimangono attaccate. È una macchina un po’ stupida».

…è un trend pericolosissimo che si nota in diversi aspetti della comunicazione, nella musica, nella politica, c’è una forsennata corsa a imboccare il pubblico con quello che desidera, qualsiasi cosa sia…

«Un po’ sì, poi in realtà ultimamente nel mercato italiano ho notato anche l’ossessione nel cercare qualcosa di nuovo, di fresco, di giovane. Ma musicalmente è vero che c’è sempre quella dinamica lì: c’è una novità? Tutti a fare quella novità! Come è stato per la trap, per l’indie…»

È stato fatto un po’ anche con Cosmo, ne sono usciti di clonetti…

«Effettivamente ho notato, dopo qualche anno che l’ho fatto, una certa tendenza ad inserire la dance nel pop. Mi ricordo di un Sanremo che era tutto in cassa dritta. Ho pensato: “Guarda là! Una volta ero lo scemo che lo faceva, sembrava una roba da strani”. Poi, in generale, penso che tutto il sistema si autoconvince di sapere cosa vuole la gente, quando si tratta di rischiare sono tutti convinti di sapere cosa vuole sentire la gente. Manca la direzione artistica, secondo me, manca la critica musicale, sembrano dei rottami, ferri vecchi di un’altra epoca, sempre accomodanti su certi big, una cosa sempre più legata alla promozione, sempre legata al botto, rispetto sempre e solo per chi brilla. Poi ci sono questi nuovi critici musicali che sono più degli influencer da social, uno col microfonino che ti parla. Alcuni sono anche fighi, ti tirano fuori chicche nascoste, ma sono nerd che seguo io e altre 50 persone. Poi rispetto a un tempo è molto più facile entrare in contatto a caso con cose fighe, quindi i gusti dei ragazzi più giovani sono molto più fluidi, più aperti, non si limitano a un genere. Anche se, devo dire, fino a una certa età c’è un genere o due: la trap e la roba latina. Però poi uno cresce».