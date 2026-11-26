Le fiamme sono divampate nella notte al piano terra di un condominio di via di Corticella. L'intero stabile è stato interdetto. Il Comune ha trovato una sistemazione in albergo per cinque famiglie

Le fiamme sono partite dal piano terra, poi il fumo ha invaso il resto del palazzo. Quattordici persone sono rimaste intossicate nell’incendio scoppiato nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre in un condominio di via di Corticella, alla periferia di Bologna. Tre sono in gravi condizioni. Tra i feriti ci sono anche alcuni bambini, tra cui una neonata di appena tre mesi. Una cinquantina di residenti è stata evacuata dai vigili del fuoco.

L’incendio nel cuore della notte

L’allarme è scattato poco dopo le 2 di notte. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco, oltre a polizia, carabinieri e 12 mezzi del 118. I primi a raggiungere il condominio sono stati gli agenti di polizia, che hanno cominciato a far uscire i residenti. Per portare in salvo chi era rimasto intrappolato negli appartamenti ai piani superiori, i pompieri sono intervenuti anche con l’autoscala. Alcuni degli intossicati sono stati rianimati sul posto prima di essere trasportati in ospedale.

Tra i feriti gravi anche un bambino

Due dei tre feriti più gravi, un bambino e un adulto, sono ricoverati in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Bologna. Una donna si trova invece in terapia intensiva all’ospedale Sant’Orsola, dove è stata ricoverata anche la neonata di tre mesi, le cui condizioni non destano preoccupazione. Per alcuni degli intossicati è stato disposto il trattamento in camera iperbarica a Ravenna.

Gli sfollati e le cause del rogo

Nessuno dei residenti potrà per il momento rientrare nel palazzo: l’intero stabile è stato interdetto e dichiarato inagibile. Il Comune di Bologna ha trovato una sistemazione in albergo per le cinque famiglie che ne avevano bisogno, in tutto 15 persone. Un alloggio sarà garantito anche a chi, una volta dimesso dall’ospedale, non avrà un altro posto dove andare. L’assessore comunale Daniele Ara e la presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni, si sono recati all’ospedale Maggiore per incontrare i feriti. Non è ancora chiaro che cosa abbia provocato l’incendio.