Il «Trump Account» è un programma pensato per offrire ai minori statunitensi sotto i 18 anni una partecipazione nel mercato azionario, favorendo l'accumulo di ricchezza fin dalla giovane età

Elon Musk ha annunciato che ogni bambino negli Stati Uniti riceverà due azioni di SpaceX, un regalo del valore di circa 18 miliardi di dollari. I bambini riceveranno un’azione dalla società e una da lui personalmente, ha scritto Musk in un breve post su X, senza fornire ulteriori dettagli. In un altro post, Musk ha detto che le azioni SpaceX saranno trasferite il mese prossimo.

I calcoli

Secondo i calcoli di alcuni media, considerando circa 72 milioni di minorenni negli Stati Uniti e il prezzo di chiusura di ieri del titolo, il regalo vale circa 18,35 miliardi di dollari. Il 19 ottobre l’imprenditore aveva promesso un solo titolo per ogni bambino nel 2027, definendolo «il primo di molti». In un breve post su X Musk ha spiegato che i minori riceveranno un’azione dall’azienda e una seconda azione da lui personalmente, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. In un altro post, ha precisato che il trasferimento delle azioni SpaceX avverrà il mese prossimo. «L’azione proveniente direttamente da me sarà trasferita al termine del mio periodo di blocco (lockup), previsto per giugno del prossimo anno», ha spiegato.

Le azioni

SpaceX ha reso noto che assegnerà un’azione di nuova emissione (categoria Class A) a ogni «Trump Account» attualmente attivo, aggiungendo che Musk donerà personalmente un numero di azioni pari a quello concesso dall’azienda. Il «Trump Account» è un programma pensato per offrire ai minori statunitensi sotto i 18 anni una partecipazione nel mercato azionario, favorendo l’accumulo di ricchezza fin dalla giovane età. A ottobre la Casa Bianca ha dichiarato che sono stati aperti quasi 70 milioni di conti di questo tipo. Mercoledì 25 novembre le azioni di SpaceX hanno chiuso a 127,44 dollari. SpaceX non ha risposto nell’immediato a una richiesta di chiarimenti da parte di Reuters su un eventuale collegamento tra le donazioni di Musk e i «Trump Account».

A lungo termine

«L’iniziativa crea un’ampia base di azionisti retail a lungo termine», ha commentato Christopher Brankin, consulente per i mercati globali presso la società di brokeraggio Mitrade Group. «Favorisce un immediato coinvolgimento nel mercato e genera un vasto bacino di potenziali clienti finanziariamente istruiti per le piattaforme di trading, man mano che questa generazione raggiungerà la maggiore età». Anthropic ha annunciato il mese scorso di voler destinare il 5% delle proprie azioni a un nuovo fondo dedicato al bene pubblico. L’azienda ha spiegato che tale iniziativa — dal valore di circa 54 miliardi di dollari ai prezzi attuali — le offrirà maggiore flessibilità e una scala più ampia per effettuare donazioni a beneficio dell’umanità.