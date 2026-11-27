Secondo un'analisi dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, la disoccupazione giovanile è diminuita rispetto a quarant'anni fa, ma sono aumentati la precarietà lavorativa e il divario retributivo tra generazioni

Se da un lato per i giovani diminuisce il tasso di disoccupazione rispetto agli anni ’80, dall’altro gli stipendi sempre più bassi e i contratti più precari. È quello che emerge da un nuovo studio dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, che mette a confronto le condizioni economiche e lavorative delle nuove generazioni di oggi con quelle del passato. I dati mostrano un quadro che aiuta a capire il malcontento delle nuove generazioni, emerso anche nelle recenti manifestazioni che hanno portato in piazza soprattutto i più giovani, in Italia come nel resto d’Europa. Ma quanto sono davvero peggiorate le condizioni economiche dei giovani rispetto a quelle delle generazioni precedenti?

Un tasso di disoccupazione più basso rispetto al passato

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, oggi il tasso di disoccupazione giovanile è più basso rispetto agli anni ’80. Il tasso di disoccupazione misura la quota di persone in cerca di un impiego sul totale della popolazione attiva, composta da chi lavora e da chi cerca lavoro. Nel 2025, tra i giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni, il tasso di disoccupazione era pari a circa il 19%, contro una media del 27% di quarant’anni fa. Anche nella fascia tra i 25 e i 29 anni si registra una diminuzione, dal 13% al 10,5%. Rispetto agli anni ’80 è diminuito anche il tasso di attività dei più giovani, soprattutto perché si tende a studiare più a lungo e a entrare più tardi nel mercato del lavoro. Non a caso, la percentuale di iscritti all’Università nella fascia tra i 20 e i 24 anni è più che raddoppiata, passando dal 18% a oltre il 40%.

Lavori sempre più precari

Se il tasso di disoccupazione è diminuito, a peggiorare sono state le condizioni contrattuali con cui i giovani entrano nel mondo del lavoro. Nel 1983 soltanto il 12% dei lavoratori dipendenti tra i 15 e i 24 anni aveva un contratto a tempo determinato. Nel 2025 questa percentuale ha raggiunto il 50%, quindi un giovane dipendente su due ha un contratto a termine. L’aumento è iniziato soprattutto alla fine degli anni Novanta, in concomitanza con una serie di riforme del mercato del lavoro che hanno modificato e ampliato le forme di flessibilità contrattuale. Tra il 1997 e il 2015 si sono susseguiti diversi interventi, dal pacchetto Treu alla riforma Fornero, fino al Jobs Act. In più i contratti flessibili hanno interessato soprattutto i nuovi assunti e, di conseguenza, le generazioni più giovani. Allo stesso tempo è aumentata anche la diffusione del lavoro a tempo parziale, infatti la percentuale di giovani dipendenti con un contratto part-time è passata dal 5% del 1983 al 22% del 2025.

Redditi sempre più bassi

Quindi, se trovare un lavoro sembrerebbe più facile rispetto agli anni ’80, c’è stato però un peggioramento dell’andamento dei redditi. Negli ultimi decenni, infatti, gli stipendi sono diminuiti in termini reali, ossia al netto dell’inflazione, in tutte le fasce d’età. A essere maggiormente penalizzati, però, sono stati proprio i giovani. Nel 2022 lo stipendio netto mensile era mediamente inferiore dell’8% rispetto alla media degli anni ’80. Un calo ancora più marcato per i lavoratori dipendenti fino ai 30 anni, le cui retribuzioni sono diminuite del 17,5%. La situazione appare ancora più drammatica se si paragona lo stipendio al costo delle case. Come sottolinea la ricerca, misurando l’andamento delle retribuzioni non rispetto all’inflazione generale, ma all’aumento dei prezzi delle case, la perdita di potere d’acquisto dei giovani raggiunge il 28% rispetto agli anni ’80. In altre parole, per un giovane di oggi acquistare una casa facendo affidamento sul proprio reddito da lavoro è molto più difficile di quanto lo fosse per un coetaneo di quarant’anni fa.

Un futuro complicato

A rendere ancora più complessa la situazione futura è la crisi demografica, caratterizzata dalla progressiva diminuzione del numero dei giovani e dall’invecchiamento della popolazione. Se nel 2025 ogni 100 persone di età compresa tra i 61 e i 67 anni corrispondevano 72 giovani tra i 18 e i 24 anni, secondo le previsioni dell’Istat questo numero scenderà a 65 nel 2030, per poi arrivare a 60 nel 2035. Da un lato, la riduzione del numero di giovani in ingresso nel mercato del lavoro potrebbe favorire un ulteriore calo della disoccupazione. Dall’altro, ciò non garantisce necessariamente un miglioramento della qualità dell’occupazione, delle condizioni contrattuali e delle retribuzioni. A questo si aggiunge il peso crescente dell’invecchiamento della popolazione. Un numero sempre più ridotto di lavoratori dovrà contribuire a sostenere la spesa pensionistica e sanitaria di una società sempre più anziana. Come sottolinea lo studio, diventa quindi fondamentale favorire la crescita delle retribuzioni delle nuove generazioni. La sfida dei prossimi anni non sarà soltanto garantire ai giovani un posto di lavoro, ma assicurare loro condizioni economiche e contrattuali che permettano di costruire un futuro, raggiungere l’indipendenza economica e contribuire alla sostenibilità del sistema previdenziale.