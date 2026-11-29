La novità, stabilita nei mesi scorsi con una delibera di Arera, riguarda solo i contratti di energia elettrica. Nessun cambiamento per il mercato del gas

D’ora in avanti, basteranno pochi giorni per cambiare fornitore di energia elettrica. Dal 1° dicembre 2026 entra in vigore una nuova procedura che riduce drasticamente i tempi necessari per passare da un operatore all’altro. Per alcune categorie di consumatori, la fase tecnica del cosiddetto switching, ossia il cambio di venditore, potrà essere completata in appena 24 ore. La novità, però, non riguarda tutti gli utenti e soprattutto non si estende alle forniture di gas, che continueranno a seguire le vecchie regole e le vecchie tempistiche. A stabilire le nuove modalità con cui deve avvenire lo switching è l’Arera, con una delibera pubblicata lo scorso marzo e che entra in vigore a dicembre. L’obiettivo è permettere ai consumatori di approfittare più rapidamente delle offerte economicamente più vantaggiose, specialmente in un periodo storico dove i prezzi delle materie prime energetiche sono in aumento.

Da dicembre si cambia il fornitore in 24 ore, ma non per tutti

La principale novità riguarda il calendario del cambio di fornitore. In base alle regole attuali, per ottenere il cambio dal primo giorno del mese successivo, il nuovo venditore deve presentare la richiesta entro il giorno 10 del mese precedente. Chi sottoscrive un nuovo contratto dopo quella data rischia quindi di dover aspettare un ulteriore mese prima di passare effettivamente al nuovo operatore. Dal 1° dicembre, questo meccanismo viene superato una volta per tutte e il cambio di fornitore potrà essere effettuato in qualsiasi giorno del mese.

Per i clienti che rientrano nella procedura veloce, la fase tecnica dello switching sarà completata in un solo giorno lavorativo, cioè entro 24 ore. Si tratta di una tempistica riservata ai clienti domestici non morosi, ossia coloro che non hanno pagamenti arretrati da saldare. Attenzione, però, perché le 24 ore non rappresentano necessariamente il tempo che passa dalla firma del nuovo contratto all’attivazione della fornitura con il nuovo operatore. Quella è semplicemente la durata della procedura tecnica, a cui si arriva soltanto dopo una serie di verifiche preliminari sui dati del cliente e su quelli relativi alla fornitura. In ogni caso, il provvedimento di Arera stabilisce un principio generale: l’intero processo di cambio fornitore dovrà concludersi entro un massimo di tre settimane.

Nessuna novità per chi cambia fornitore del gas

La riforma che scatta a dicembre riguarda esclusivamente il settore dell’energia elettrica. Chi intende cambiare fornitore del gas non beneficerà quindi della nuova procedura in 24 ore. Una distinzione di cui potrebbero accorgersi soprattutto le famiglie che hanno un unico contratto per luce e gas con lo stesso operatore. Per loro, in caso di passaggio a un’altra società per entrambe le forniture, ci sarà la possibilità di beneficiare delle nuove tempistiche per la componente elettrica, mentre per il gas il passaggio continuerà a seguire il procedimento ordinario.

Perché Arera ha deciso di accelerare i tempi

La riforma di Arera punta a rendere più competitivo il mercato dell’energia elettrica, eliminando alcuni ostacoli burocratici che finora potevano scoraggiare i consumatori dal cambiare operatore. Ad oggi, infatti, molte delle offerte più vantaggiose hanno tariffe scontate per 12 o 24 mesi. In seguito alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente, alcuni operatori hanno lanciato offerte per attrarre nuovi potenziali clienti ma i prezzi di mercato restano generalmente più elevati dello scorso anno.