Il caso di un 56enne siciliano. Secondo il giudice, il fatto che nessuno risponda alla porta non è sufficiente a dimostrare che il detenuto si sia allontanato da casa

Finisce nei guai per colpa di un citofono rotto: è successo a un uomo di 56 anni che è finito a processo con l’accusa di evasione. L’uomo di Riesi, in provincia di Caltanissetta, stava scontando la pena nella propria abitazione quando i carabinieri si erano presentati per due volte alla sua porta senza ottenere risposta. L’uomo ha sempre sostenuto di non essersi mai allontanato da casa. Ora il tribunale lo ha assolto: la mancata risposta al citofono non è una prova sufficiente per dimostrare l’evasione.

I controlli dei carabinieri e il citofono guasto

La vicenda, raccontata dal quotidiano locale siciliano Castello Incantato, risale al 5 ottobre 2024. Quella mattina i carabinieri della stazione di Riesi avevano effettuato due controlli senza ottenere risposta. Da qui l’accusa di evasione. Secondo la versione fornita dal 56enne, nell’abitazione era presente anche un antennista, chiamato dalla moglie. Il citofono, però, non funzionava.

Perché il giudice ha assolto l’uomo

L’articolo 385 del Codice penale punisce il reato di evasione, che può essere commesso anche da chi è sottoposto agli arresti domiciliari e si allontana senza autorizzazione dall’abitazione. Nel caso del 56enne siciliano, però, secondo la giudice la colpevolezza non può essere «desunta in termini di certezza dal solo fatto che l’interessato non abbia risposto», come si legge nelle motivazioni della sentenza.

Lo sconto di pena di 45 giorni

La presunta evasione aveva avuto conseguenze anche sulla pena che l’uomo stava già scontando. Nel marzo 2025 il magistrato di sorveglianza gli aveva infatti negato la liberazione anticipata per il semestre compreso tra luglio 2024 e gennaio 2025. Il beneficio, previsto dall’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario, consiste in una riduzione di 45 giorni per ogni semestre di pena espiata per i condannati che abbiano dato prova di partecipare al percorso rieducativo. Il tribunale di sorveglianza ha successivamente accolto il reclamo del 56enne, riconoscendogli lo sconto di pena.