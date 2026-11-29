Il presidente del Senato al Corriere: «Io non ce l'ho con la Corte, ce l'ho con chi tra mille ricorsi e conciliaboli nei corridoi — perché lì sì, il re è nudo — vuole far passare l'idea che la legge sia incostituzionale e che la Corte deve solo sottoscriverlo. Sono loro e non io, che stanno tentando di influenzare la Corte»

Il presidente del Senato Ignazio La Russa interviene in un’intervista al Corriere della Sera per replicare alle polemiche sollevate dalle opposizioni dopo le sue dichiarazioni alla Versiliana sulla legge elettorale e sul prossimo pronunciamento della Corte costituzionale. La seconda carica dello Stato respinge l’accusa di voler condizionare i giudici, rivendicando il proprio diritto di espressione politica al di fuori dei lavori parlamentari e contrattaccando il centrosinistra.

La Russa: «Ho il diritto di esprimere le mie opinioni»

Secondo quanto dichiarato da La Russa al Corriere della Sera, la controversia nascerebbe da due presupposti errati. In primo luogo, il presidente del Senato chiarisce i confini delle proprie funzioni istituzionali: «La prima è che io come seconda carica dello Stato rappresenti una sorta di vicepresidente della Repubblica ma io non ho i doveri del capo dello Stato. In Parlamento, nel mio ruolo di presidente del Senato, devo essere assolutamente imparziale. È così e me ne danno atto tutti. Ma fuori sono un parlamentare come gli altri. Per regolamento del Senato, il senatore è obbligatoriamente iscritto a un gruppo politico. Ho il diritto di esprimere le mie opinioni».

Pur confermando la propria appartenenza politica — «Sono un esponente di FdI, ma proprio per questo le mie parole non interferiscono con la mia carica» — La Russa sostiene che le sue affermazioni «o sono state riportate male o vogliono solo strumentalizzarle».

Il nodo Consulta e la replica al centrosinistra

Entrando nel merito del giudizio atteso dalla Corte costituzionale sull’indicazione obbligatoria del candidato premier sulla scheda, il presidente del Senato ribadisce il proprio rispetto per la Consulta: «È pacifico che sarebbe oggettivamente ciò che spera la sinistra ma non ho mai ipotizzato una Corte schierata. Anzi, ho detto il contrario». E ricorda il passaggio centrale del suo intervento: «Io ho detto prima di tutto che ho piena fiducia nella Corte costituzionale e che non credo proprio che si lascerà influenzare dal dibattito capzioso di questi giorni. Ho detto, infatti, testualmente: “Qualche ritocchino ci sarà ma l’impalcatura non sarà toccata”».

La Russa respinge inoltre l’accusa di interferenza rivolgendo l’argomento contro gli esponenti dell’opposizione: «Certo, penso che la legge votata dal Parlamento non sia incostituzionale. È semmai l’onorevole Magi, esponente del Campo largo, che la definisce “palesemente incostituzionale”, trascurando che se così fosse avrebbe sbagliato Mattarella a promulgarla. E nessuno a sinistra rimprovera Magi».

Le prerogative del Quirinale e le accuse al «Campo largo»

Sul piano tecnico-costituzionale, La Russa assicura che la riforma non intacca i poteri del Presidente della Repubblica: «Nessuno vuole toccare le prerogative del capo dello Stato. E la nuova legge elettorale lo dice esplicitamente. È chiaro che se al Quirinale si valutasse che chi viene indicato dai partiti non avesse per qualsivoglia motivo, quali la statura morale o le capacità di guidare il Paese, non gli conferirebbe l’incarico». L’indicazione del candidato premier servirebbe dunque «non per legare le mani al capo dello Stato, ma per essere chiari con gli elettori».

A giudizio dell’esponente di Fratelli d’Italia, l’ostilità delle opposizioni verso questa norma dipenderebbe da ragioni strettamente politiche: «Perché il centrosinistra vuole fare gli accordi del giorno dopo, non del giorno prima. E soprattutto non ha ancora scelto il capo del Campo largo da proporre agli elettori come premier. Io non ce l’ho con la Corte, ce l’ho con chi tra mille ricorsi e conciliaboli nei corridoi — perché lì sì, il re è nudo — vuole far passare l’idea che la legge sia incostituzionale e che la Corte deve solo sottoscriverlo. Sono loro e non io, che stanno tentando di influenzare la Corte».

Infine, interpellato sull’eventualità che la Consulta decida comunque di bocciare quel passaggio della legge elettorale, La Russa assicura piena osservanza istituzionale: «Non faremmo certo la fine del mondo! Pur non comprendendolo ed essendo critici — si può esserlo senza essere accusati di lesa maestà — accetteremmo la sentenza come abbiamo sempre fatto».