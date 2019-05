«Come si vota?»: gli italiani l’hanno cercato sul sito del parlamento Ue (oggi)

Dal Parlamento europeo arriva la notizia secondo cui, relativamente ai risultati legati ai dati sui motori di ricerca, il 25% di coloro che hanno digitato la domanda «Come si vota?» il giorno delle votazioni, sul sito ufficiale del Parlamento europeo, sono cittadini italiani. Su un totale di quattro milioni di ricerche, un milione arrivano dal bel Paese.

Non è la prima volta che si registrano episodi del genere: già nel 2016, infatti, il giorno dopo lo shock del referendum sulla Brexit, in Gran Bretagna gli inglesi hanno iniziato compulsivamente a cercare su Google cose come: «Che cos’è l’Unione Europea?» e «Cosa significa lasciare l’Ue?» facendo registrare un’impennata nelle ricerche.

