Salvini scherza (ancora) col fuoco: terzo affronto a Lilli Gruber – Il video

Stasera, 5 giugno, il ministro dell’Interno sarà ospite di 8 e mezzo: «Stasera mi chiederà: “Ma non mi hai ancora portato i fiori?”»

«Stasera mi collego dall’Umbria con la Lilli Gruber». Comincia così il terzo affronto di Salvini a Lilli Gruber. Dal pubblico di Foligno, dove è andato per un comizio, partono subito risate, applausi, e qualche “buu” che il ministro dell’Interno stoppa sul nascere: «Siamo educati, alla sinistra rispondiamo col sorriso e col lavoro». Ancora applausi.

Nelle puntate precedenti, il ministro dell’Interno aveva accusato la giornalista di essere noiosa («Devo andare dalla Gruber, simpatia portami via», aveva detto prima di un’ospitata). Poi, per riparare, le aveva promesso dei fiori, che però non sono mai arrivati. Mancanza che la giornalista aveva prontamente fatto notare: «Se le sue promesse elettorali sono come quella sui fiori…».

A pochi giorni da distanza, Salvini scherza ancora col fuoco: «Stasera mi chiederà: “Ma non mi hai ancora portato i fiori?”. Glieli porterò, vedremo». Finora la giornalista ha risposto colpo su colpo. Vedremo se lo farà anche stasera, 5 giugno.