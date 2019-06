Tria boccia i minibot: «Il ministero dell’Economia ha dato parere negativo»

Il minstro dell’Economia ha chiarito che stampare minibot non è tra i programmi del Governo. Reddito di Cittadinanza e Quota 100 verranno conservati

G20 di Fukoka, Giappone. Non ci sono i capi di governo ma i ministri delle finanze dei 20 Paesi più industrializzati del mondo. Partecipano i membri del G7, fra cui l’Italia, il blocco definito Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e altri Paesi, dall’Australia alla Corea del Sud.

È questa la platea che il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha scelto per dare le sue opinioni su due temi: i minibot e il ritocco della manovra finanziaria per rientrare nei margini previsti dall’Europa. Due temi che ora, soprattutto dopo che le elezioni sono passate, ritornano al centro del dibattito politico.

Minibot, perchè secondo Tria non possono funzionare

La proposta arriva dalla Lega. Bot è l’acronimo di Buoni Ordinari del Tesoro, quelli che vengono emessi dallo Stato per finanziare il proprio debito. La differenza rispetto ai Bot normali è che questi minibot sarebbero di piccolo taglio, da 5 a 100 euro. Oltre a questo sarebbero stampati, proprio come delle banconote, e potrebbero essere utilizzati per dei servizi legati allo Stato. Tra i possibili acquisti: tasse, benzina e biglietti dei treni.

La proposta non ha convinto Mario Draghi, a capo della Banca Centrale Europea, e nemmeno Ignazio Visco, vertice di Bankitalia. Delle critiche sono piovute anche da Confidustria Giovani. Ora, dal Giappone, arriva lo stop del ministro del Tesoro: «Questa è una cosa che sta nel loro programma: il ministero dell’Economia ha girato un parere negativo».

Intanto Tria ha garantito anche che reddito di cittadinanza e Quota 100 non verranno toccati: «Non è mai stato detto. Secondo il nostro primo monitoraggio, le nostre stime, il costo sarà minore di quello preventivato ».