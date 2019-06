Muore dopo un incidente sul monopattino elettrico: a Parigi la prima vittima del nuovo mezzo di trasporto

Dopo le automobili e lo scooter, la nuova frontiera della mobilità sharing è il monopattino elettrico. Le più grandi città del mondo, negli ultimi mesi, sono state letteralmente invase da questi mezzi di trasporto. Apparentemente innocui, i monopattini possono raggiungere i 50 km/h. A Milano è imposto il depotenziamento della velocità a 20 km/h, ma manca ancora un aggiornamento del codice della strada che ne regoli il traffico.

Anche per questi motivi ha fatto il giro del mondo la notizia del primo incidente mortale che ha coinvolto i simboli della nuovo mobilità metropolitana. A Parigi, un venticinquenne a bordo di un monopattino ha impattato un camion che sbucava da una via laterale. È morto in ospedale a causa di un arresto cardio-respiratorio e delle ferite riportate nello scontro.

Quanto successo nel quartiere della Goutte d’Or rilancia l’allarme per la sicurezza degli utilizzatori del mezzo e dei pedoni nelle metropoli. Nella capitale francese, tra monopattini in sharing e privati, si parla di 20.000 mezzi che il Comune non riesce a regolamentare. La sindaca Anne Hidalgo è riuscita a far approvare solo una legge che ne vieta il parcheggio sui marciapiedi.

I monopattini non hanno targa: quindi per guidarli non c’è bisogno di patente. Chi li usa sfreccia a 20 km/h tanto su strada quanto sui marciapiedi, trasportando anche un passeggero e ovviamente senza casco e protezioni di alcun genere, non previsti dalle norme. L’anarchia del monopattino sta rivoluzionando la mobilità metropolitana e, senza regole, i rischi per i cittadini sono altissimi.

