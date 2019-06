Chi è Cristiana Girelli: la bomber bresciana che con la sua tripletta ci ha regalato gli ottavi

Nata nella provincia bresciana, è lei, Cristiana Girelli ad aver regalato all’Italia la qualificazione agli ottavi di finale. Una tripletta per l’attaccante della Juventus che ha messo la sua firma sulla seconda sfida dell’Italia ai mondiali.

Vita privata

Trascorre la sua infanzia a Nuvolera, provincia di Brescia. Con i giornalisti non parla molto della sua vita privata. Atleta molto riservata. Si era iscritta alla Facoltà di Farmacia a Camerino per poi scegliere il percorso di Biotecnologia all’università di Verona.

Gli inizi della carriera

Il suo amore per il calcio esplode da giovanissima. Milita fin da piccola nelle squadre giovanili miste. All’età di 14 anni approda in una squadra femminile, grazie al Bardolini Verona, che la accoglie tra le sue fila. Nella formazione gialloblu riesce velocemente a passare in prima squadra dove esordisce nella stagione 2005-2006, anno che segna anche il suo debutto in Serie A.

Segna la sua prima rete il 1 maggio 2006, nell’incontro casalingo contro Monti del Matese Bojano. Girelli resta nella provincia scaligera per nove stagioni consecutive, dove colleziona 148 presenza con 67 gol all’attivo, portano a casa 4 scudetti, 3 supercoppe italiane e 3 Coppe Italia.

La serie A

Nel 2013 Girelli approda al Brescia dove porta a casa il suo quinto scudetto. Con la maglia bianco azzurra segna 14 reti su 24 presenze. Nel 2018 si trasferisce a Torino. Qui firma un contratto con la Juventus. Il suo debutto arriva nella partita di Champions League contro il Brøndby. La sua prima rete in campionato arriva contro le gialloblu del Chievo Verona Valpo.

La Nazionale

Nel 2006 esordisce con la nazionale italiana under 19 nella partita vinta dall’Italia 6-0 contro la Bulgaria. Arriva nella nazionale maggiore grazie alla convocazione di Antonio Cabrini il 22 ottobre 2012. Nel 2012 entra finalmente in campo con la maglia azzurra, nella fase di qualificazione agli Europei 2013 contro la Romania. Al 93’ segna il suo primo gol con la nazionale.

Palmares

7 Campionati italiani

6 Coppe Italia

7 Super coppe italiane

Sullo stesso tema: