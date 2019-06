Csm, ancora un caso Lotti-Mattarella. Nelle intercettazioni: «Gli ho parlato su Roma», nuova smentita

Dai nuovi stralci delle intercettazioni sullo scandalo Csm, riportati da alcuni giornali come Repubblica e Corriere della sera, dalla riunione notturna tra Luca Palamara e Luca Lotti, che si è autosospeso dal Pd, assieme ad altri magistrati membri del Csm e il deputato Pd Cosimo Ferri, emerge chiaro quale fosse il patto tra parte politica e quella togata, in un reciproco scambio di favori che accontentava tutti, per esempio sul caso degli appalti Consip.

Da una parte Palamara, che si sarebbe potuto piazzare sulla poltrona di procuratore aggiunto a Roma, con la benedizione dell’ex ministro Pd. A Lotti invece, Palamara illustrava come avrebbe potuto chiudere il fascicolo su Consip, nel quale è indagato lo stesso Lotti.

I rapporti con il Colle

La notte in cui si sono ritrovati in hotel a decidere le sorti di diverse procure, a partire da quella di Roma e via a seguire a Firenze, Torino, Brescia e Salerno, c’erano Palamara, Ferri, Lotti e i consiglieri Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepre, Gianluigi Morlini e Luigi Spina, tutti ormai autosospesi dal Csm.

Lotti rassicura i suoi interlocutori su quanto siano solidi i suoi rapporti con Sergio Mattarella, col quale si aggiorna personalmente, a differenza di quanto farebbe il consigliere giuridico del Quirinale e vicepresidente del Csm, David Ermini che «si ferma alla porta dei bagni», si vanta Lotti. «Sono andato da Mattarella – dice l’ex ministro – e ho detto: “Presidente, la situazione è questa” e gli ho rappresentato quello che voi mi avete detto…».

Dal Colle arriva ancora una volta, però, la smentita sulle parole di Lotti, che non avrebbe mai parlato con Mattarella dopo il 6 agosto 2018: «Quando si accomiatò da ministro – dicono fonti del Quirinale, riportate da Repubblica – e affrontò questioni politiche legate all’insediamento del governo Conte. Il Presidente – ribadiscono dal Colle – non ha mai parlato con chicchessia di nomine negli uffici giudiziari».

La “soluzione” al caso Consip

Sfoderata la carta dell’amicizia con il Quirinale, ogni parola di Lotti ha guadagnato forza quella sera, facendone quindi l’uomo con le amicizie che contano, quelle che possono abbattere ogni ostacolo alle ambizioni dei presenti.

Ambizioni anche condivise, come quella tra Palamara e Lotti di mettere una pietra sopra alle indagini sul caso degli appalti Consip. Un’inchiesta che avrebbe per certi aspetti danneggiato anche l’ex presidente dell’Anm, come spiega lui stesso sfogandosi con Lotti: «Vedi Luca, io come ti ho già detto una volta, mi acquieterò solo quando Pignatone mi chiamerà e mi dirà cosa è successo con Consip. Perché lui si è voluto sedere a tavola con te, ha voluto parlare con Matteo – ragionevolmente Renzi – ha creato l’affidamento e poi mi lascia con il cerino in mano. Io mi brucio e loro si divertono».

Palamara si sente tradito dai vertici della procura di Roma, da Pignatone fino all’aggiunto Paolo Ielo e al sostituto Mario Palazzi. Anzi vede nell’inchiesta che lo vede indagato a Perugia un modo per costringerlo a stare zitto: «Non te pensa’ – si sfoga con Lotti in disparte – io, come dice Matteo, sono stato il più titolato e giovane presidente dell’Anm e quindi a me non me puoi prende per culo. Punto. A me devi dire la verità. Io ho fatto come dici tu (riferendosi a Pignatone, che lo avrebbe tradito, ndr): me so’ spaccato i coglioni alle cene a casa della Balducci (consigliera del Csm nella passata consiliatura). Quante sere? E vai là a mangia’… e vai là e stai seduto… Come dici tu: du palle, no? Me so’ rotto i coglioni». E Lotti gli dà ragione: «E gli hai sempre protetto il culo…». «E alla fine – rincara Palamara – Che fai? Mi tieni sotto ricatto?».

Il piano

La strategia la indica Lotti quando suggerisce ai consiglieri del Csm di puntare su Marcello Viola per la guida della procura di Roma, silurando la candidatura di Giuseppe Creazzo, procuratore a Firenze, dove è nata l’indagine anche sui genitori di Matteo Renzi.

Accanto a Viola, il piano prevedeva che ci sarebbe stato Palamara come uno dei nuovi procuratori aggiunti. In quel modo, con l’inchiesta Consip ancora in corso, sarebbe semplice spegnere ogni velleità di indagare ancora l’amico ex ministro: «Supponiamo che c’è Viola e c’è Palamara – illustra l’ex presidente dell’Anm – Io che cosa dico… Crediamo a Scafarto (l’uomo del Noe dei carabinieri che ha indagato l’inchiesta Consip a Napoli, con alcuni falsi, ndr) o non gli crediamo? Basta. Se io vado a fare l’aggiunto, questo gli dico al mio procuratore Viola che si consulta con me. Dico: “Gli vogliamo credere? Allora rompiamogli il culo (si sottintende a Lotti, ndr). Non gli vogliamo credere? Si chiude. Fine. Basta».

L’esposto a Perugia su Palamara

Palamara ha tutte le intenzioni di rivalersi su chi dalla procura di Roma, cioè il pm Stefano Fava, ha inviato a quella di Perugia gli atti sui suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti, da cui è partita l’inchiesta per corruzione a suo carico.

«Tu giustamente dici, a te t’anno ammazzato sulla vicenda Consip… – si sfoga in privato Palamara a Lotti, come riporta il Corriere – a me sai benissimo quello che ho sofferto con questa cosa… Nel mio m’hanno ammazzato… terribile… non so come ho fatto a rimane’ in piedi».

«Quindi la fortuna ha voluto… – aggiunge il magistrato – che uscisse fuori Stefano (Fava, ndr) nel momento giusto, ok… co’ tutto che noi siamo amici, e la sua pazzia… perché lui è un matto… però è un matto che ti dice… cioè tu puoi ave’ fatto na… ma questi stanno a fa’ peggio… allora a sto punto io li ammazzo».

L’esposto a Perugia preoccupa Lotti, che dice di condividere quello stato d’animo anche con Ermini e Mattarella: «Sia il Quirinale sia David lo vogliono affossare»