Consip, processo al via: Lotti si difenderà in aula

L’ex ministro per la prima volta renderà dichiarazioni spontanee davanti al Gup, nell’udienza preliminare del processo in cui è accusato di favoreggiamento

Luca Lotti parlerà. Dopo la difesa arrivata attraverso comunicazioni sui social per il suo coinvolgimento nelle indagini di Perugia a carico di Luca Palamara per le presunte interferenze alla successione di Giuseppe Pignatone nell’incarico di procuratore capo di Roma, l’ex ministro dello Sport ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Renzi, oggi parlamentare autosospeso dal Pd, ha dichiarato che renderà comunicazioni spontanee ai giudici nell’udienza preliminare del processo Consip, oggi lunedì 23 giugno, nella quale è imputato per favoreggiamento.

All’apertura dell’udienza ha aggiunto che oltre a rendere dichiarazioni si sottoporrà ad interrogatorio. La sua difesa ha però chiesto l’acquisizione del fascicolo disciplinare nei confronti del pm di Napoli Henry John Woodcock, accusato di aver forzato le dichiarazioni del consigliere di palazzo Chigi, Filippo Vannoni, che ha chiamato in ballo proprio Lotti (il magistrato è stato poi prosciolto).

Lotti, in seguito alla diffusione delle intercettazioni dell’incontro con Palamara e con il collega di partito ed ex magistrato Cosimo Ferri, con i componenti del Csm Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Paolo Criscuoli, Gianluigi Morlini e Luigi Spina, quest’ultimo indagato a Perugia come lo stesso Palamara, e alle polemiche che ne sono conseguite, si è autosospeso dal Pd; ma già il 28 maggio nel corso della prima udienza a porte chiuse, lo stesso giorno in cui Repubblica diffondeva la notizia delle indagini su Palamara, Lotti aveva avanzato di persona la mossa, a sorpresa e inusuale. Prima della richiesta di costituzione di parte civile da parte di Consip, l’ex ministro aveva preso la parola e aveva annunciato al gup Clementina Forleo che avrebbe reso dichiarazioni spontanee.

Difficile anticipare cosa dirà oggi: non è da escludere che possa fare riferimento a ciò che sembra emergere dalle intercettazioni con Palamara. Il magistrato cita proprio l’inchiesta Consip e un suo interessamento, così è stato interpretato da molti, per far tramontare il processo. Seppure Lotti non sia indagato nell’ambito dell’inchiesta di Perugia, ciò che trapela dalle conversazioni durante gli incontri con i magistrati non ha di certo alleggerito la sua posizione all’interno della vicenda Consip: in particolare aver riferito di una faccia a faccia con il Quirinale sulla vicenda processuale, incontro smentito dal Colle in modo categorico.

Lotti nega con decisione qualsiasi addebito: «Non ho commesso alcun reato, pressione o forzatura», ha scritto. È possibile che l’ex ministro voglia rendere le dichiarazioni spontanee proprio per cercare di evitare che le due vicende (Consip e l’inchiesta di Perugia) si saldino creando un pericoloso cortocircuito: ma è evidente che potrebbe essere troppo tardi. Sul processo, nel quale è accusato di aver rivelato a Luigi Marroni, ex ad di Consip, che sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione era in corso un’indagine penale, aleggia il sospetto che Lotti abbia utilizzato la sua influenza politica per proteggersi dal processo stesso o quantomeno indurre altri a farlo.