Siria, forte esplosione a Damasco

Una forte esplosione è stata segnalata nella capitale siriana Damasco. Già nella mattinata di oggi (15 giugno) si dava notizia dell’uccisione di almeno 35 combattenti, tra cui 26 uomini appartenenti alle forze di Damasco, in seguito agli attacchi aerei e ai combattimenti tra le forze filo-governative siriane e i gruppi di ribelli nel Nord-Ovest della Siria.

#Syria: 1st reports heavy blast which rocked the Capital hit military base W. of #Damascus (area of Qudsaya-Dummar Project Suburb). pic.twitter.com/BxzNkERDZO