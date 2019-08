Afghanistan, autobomba a Kabul: almeno 95 le persone ferite – Le immagini

Almeno 95 persone sarebbero rimaste ferite nell’attentato di oggi – 7 agosto – a Kabul, in Afghanistan. Secondo quanto dichiarato dalle autorità afghane, l’esplosione è avvenuta intorno alle 9 ora locali (le 7 italiane) nella zona ovest della città, nei pressi della stazione della polizia. I Talebani hanno rivendicato la responsabilità dell’attacco.

Il portavoce del ministro dell’Interno, Nasrat Rahimi, ha spiegato che l’esplosione è avvenuta nel momento in cui un veicolo è stato fermato al checkpoint della stazione. Tra i feriti provocati dall’autobomba ci sono anche diversi bambini, al momento trasportati nell’ospedale più vicino.

Waking up with an explosion sound, I saw the sky darken with a thick smoke today. Civilians fallen again. This terror is indescribable. #kabul pic.twitter.com/Ehf5vZuO5X