Roma: la metro “Repubblica” apre, ma dopo otto mesi le scale mobili sono ancora rotte

Ci sono voluti otto mesi per riaprire la stazione della metro “A” di Roma “Repubblica”, nel cuore della Capitale. E, invece, come denunciato dal Messaggero, «le scale della vergogna» – quelle che collassarono lo scorso 23 ottobre ferendo 24 tifosi del Cska Mosca, a Roma per una partita di Champions League – sono ancora rotte. Nessun intervento, nessun operaio al lavoro.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) October 23, 2018

In totale, sono 4 su sei le scale funzionanti in questo momento: quelle interessate dall’incidente resteranno fuori uso fino a data da destinarsi. Un disagio non solo per i cittadini ma anche per turisti e commercianti. Quest’ultimi avrebbero avuto danni per 20 milioni di euro: per bar e negozi di abbigliamento, il giro d’affari sarebbe calato del 40-50%.

Tre fermate della metro chiuse

Per un mese intero, la Capitale ha rinunciato a una stazione della metropolitana in pieno centro storico. Oltre a Repubblica, erano state chiuse anche la fermata “Spagna”, riaperta il 7 maggio scorso, e “Barberini”, ancora parzialmente sotto sequestro: ci vorranno ancora quattro mesi – se tutto filerà liscio – per vederla rientrare in funzione.

Le reazioni sui social

C'è chi taglia la torta per festeggiare le Olimpiadi e chi la taglia perché dopo 8 mesi riapre una fermata della metro. Daje #VirginiaRaggi al peggio non c'è mai fine.

.

. #roma #metroRepubblica — tmpmsm75 (@tmpmsm75) June 26, 2019

Oggi ho preso la metro A e le porte dei vagoni si sono aperte a Repubblica. Ci tenevo a condividere con voi questa grande emozione#roma — Alessandro Mirra (@alessandromirra) June 26, 2019

Dopo che mezza metro A è stata chiusa per tanto tempo, oggi tocca alla linea C chiusa per mancanza di energia.



Tutto nella normalità.



Vedi #Roma e poi muori

(dentro la metro)



Scelta saggia non candidarla per le#Olimpiadi#lezionenumero145 — Fra Fra (@fra9582) June 26, 2019

È vero, a #Roma siamo in fase "tacciono".

Ma tra stazioni metro chiuse, scale mobili rotte, ascensori fuori uso, marciapiedi impraticabili, km da fare per buttare la spazzatura e buche/voragini stradali, la verità è che, per le #Olimpiadi, ci stiamo allenando. — crochet's👫🏳️‍🌈🇪🇺🇮🇹👫 (@crochets_monia) June 25, 2019

