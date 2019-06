Trump e Kim Jong-un si stringono la mano al confine tra le due Coree

La proposta di incontro era arrivata attraverso Twitter, oggi l’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un al confine tra le due Coree in una zona demilitarizzata (Dmz). I due si sono stretti la mano (qui le immagini della diretta), poi il presidente Usa ha attraversato il confine intercoreano con il leader Kim Jong-un dopo averlo incontrato nel lato nordcoreano; insieme sono tornati al Sud, dove si è affacciato anche il presidente sudcoreano Moon Jae-in.

"I would invite him right now to the White House," US President Trump says after stepping into North Korea with Kim Jong Un https://t.co/BdopR30sZL pic.twitter.com/3X6LZtBhXM

La stretta di mano è avvenuta dunque nella parte della Corea del Nord ed è un fatto fortemente simbolico: Donald Trump, ha attraversato da solo il confine intercoreano al villaggio di Panmunjom, come primo presidente Usa ad averlo mai fatto. «Mi sento benissimo», ha commentato subito dopo, mentre il leader Kim Jong-un gli andava incontro. «E’ un piacere vederti di nuovo», ha detto il tycoon. Il dittatore nord coreano ha risposto che «non si sarebbe mai aspettato» di incontrarlo a Panmunjom. Poi è scattato l’invito negli Usa: «Vorrei invitarlo alla Casa Bianca».

Donald Trump era arrivato poco dopo le 8 (ora italiana) nell’area e aveva visitato la torretta d’osservazione nella parte sud della Dmz, tradizionalmente ispezionata in passato dai leader americani. Rispetto ai suoi predecessori, non indossava però il tradizionale giubbotto militare Usa, ma è in giacca e cravatta.

La notizia dell’incontro tra i due leader era stata data per primo dal presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, che aveva ricevuto la visita del presidente Usa dopo il G20 di Osaka. I due si erano già visti al summit in Giappone e proprio poco prima della conferenza stampa finale Trump aveva pubblicato il tweet diretto alla Corea del Nord.

«Sto lasciando il Giappone per andare in Corea del Sud. Mentre sarò lì, se il Chairman Kim della Corea del Nord vede questo, lo incontrerei al confine. Solo per stringergli la mano e dirgli ciao», aveva scritto il presidente Usa. Invito dunque accettato, che avverrà nel pomeriggio.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!