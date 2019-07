Lashana Lynch sarà la nuova 007: James Bond fatti da parte, chi è la donna che rivoluziona la spy story

I rumors si fanno sempre più insistenti e per il “Mail on Sunday” non ci sono dubbi: il prossimo 007 sarà interpretato da un’attrice britannica

Lashana Lynch potrebbe essere il prossimo 007: secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, l’attrice britannica potrebbe prendere il posto di Daniel Craig. I rumors, infatti, si fanno sempre insistenti e a confermarlo è anche una fonte interna alla produzione.

Le indiscrezioni

Lynch avrà l’incarico di rintracciare il personaggio interpretato da Craig provando a convincerlo, in tutti i modi, a tornare in azione per una nuova e importante missione.

«C’è una scena fondamentale all’inizio del film in cui M (interpretato da Ralph Fiennes) dice: “Entra pure 007”, e compare Lashana, che è una donna, nera e bellissima. Roba da far cadere i popcorn. Bond è ancora Bond, ma è sostituito come 007 da questa splendida donna» ha rivelato la fonte.

«Bond, ovviamente, è sessualmente attratto da lei e prova i suoi soliti trucchi di seduzione, che però non funzionano. Si tratta di un Bond adeguato a quello che stiamo vivendo, che piacerà a una generazione più giovane, pur restando fedele a ciò che ci aspettiamo in un film di 007», ha aggiunto.

E ancora: «Ci sono sequenze spettacolari di inseguimenti e lotte. E Bond resta Bond, ma deve imparare ad avere a che fare con il mondo dopo il #MeToo».

Chi è Lashana Lynch

Il film “Bond 25” – diretto da Cary Joji Fukunaga che lo ha co-scritto con Phoebe Waller-Bridge – vedrà protagonista Lashana Lynch, classe 1987, nota al grande pubblico per la serie ABC “Still Star-Crossed” e per “Captain Marvel” dove interpretava Maria Rambeau.

