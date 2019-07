Migranti, Alan Kurdi salva 40 persone e chiede porto sicuro. Salvini firma il divieto ingresso in acque italiane

La Ong tedesca Sea Eye ha salvato 40 migranti in difficoltà su un gommone al largo della Libia, a circa 30 miglia dalla costa. Tra le persone soccorse ora a bordo della nave Alan Kurdi ci sono due donne, una delle quali è incinta, e tre bambini.

I migranti a bordo hanno riferito di aver lasciato la città libica di Tagiura, a est di Tripoli, nel corso della notte. Secondo quanto rende noto Sea Eye, le persone soccorse provengono dalla Nigeria, dalla Costa d’Avorio, dal Ghana, dal Mali, dal Congo e dal Camerun.

«Lampedusa è il porto sicuro più vicino»

«Chiederemo alle autorità competenti di assegnarci un porto sicuro», ha fatto sapere Gorden Isler, portavoce della Sea Eye. «Geograficamente, Lampedusa è il porto sicuro più vicino. Nelle prossime ore vedremo come andranno le cose».

Die Crew der #AlanKurdi hat am Morgen 40 Menschen aus einem Schlauchboot gerettet. Unter ihnen sind ein Baby und zwei Kleinkinder. Sie werden nun an Bord versorgt. https://t.co/GRm4ozAGWU — sea-eye (@seaeyeorg) July 31, 2019

Salvini dice no all’Ong

A rispondere alla Ong ci ha pensato il vicepremier Matteo Salvini, in diretta su Facebook: «Firmerò il divieto ingresso nelle acque italiane. Sappiamo tutti dove possono andare, non certo in Italia». Detto, fatto. «Se la nave Alan Kurdi ha a cuore la loro salute, faccia rotta verso la Tunisia, ha detto Salvini».

Poi, al collega tedesco Horst Seehofer che proprio ieri aveva chiesto che le navi con i migranti non passino giornate bloccate in mare, il ministro dell’Interno ha risposto: «No amico mio, non apriamo niente, i porti restano chiusi. Non siamo il campo profughi d’Europa».

