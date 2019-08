Fao, dirigente accusato di molestie sessuali. L’agenzia respinge le accuse: «Solo voci»

La Fao, l’agenzia per l’alimentazione e l’agricoltura dell’Onu con sede a Roma, ha respinto le accuse provenienti da un testimone oculare su presunte molestie dal capo delle risorse umane Fernando Servan. Il commento ufficiale è stato: «Le voci riguardano attività fuori dal luogo di lavoro»

Questa nota è arrivata mercoledì dopo giorni di silenzio da parte dell’agenzia delle Nazioni Unite. Una portavoce del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, alla domanda sulle presunte molestie sessuali ha detto di «essere in attesa di una denuncia formale. Non sarebbe opportuno commentare in questo momento».

Secondo le testimonianze ottenute da Italianinsider le molestie ai danni di una donna sarebbero avvenute al di fuori del luogo di lavoro. Il sito d’informazione lascia intendere che quando un dirigente dell’Onu si macchia di tali comportamenti fuori dalle mura dell’agenzia allora non è compito dell’Onu intervenire.

«La Fao ha una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di molestie sessuali, sfruttamento sessuale o abuso. L’Organizzazione si impegna a garantire un ambiente di lavoro privo di molestie, in particolare molestie sessuali, nonché i più elevati standard di condotta per i propri dipendenti in relazione allo sfruttamento e agli abusi sessuali», ha detto l’agenzia in risposta alle domande di un giornalista di Innercitypress.

Il capo delle risorse umane accusato di aver aggredito una donna sembra essere stato rimosso dalla sede centrale e trasferito in un ufficio regionale.

