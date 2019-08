Emanuele Filiberto sfida Salvini, scende in campo? La sparata: «Milioni di italiani stufi», sui social lo massacrano

«Gli italiani mi chiamano», assicura il principe. Non tutti, in ogni caso.

È crisi di governo, e c’è chi pensa, in vista delle prossime elezioni, a un’eventuale discesa in campo. È Emanuele Filiberto di Savoia, che tra il serio e il faceto cita un post su Facebook del leghista Matteo Salvini e parla di «milioni di messaggi» a lui indirizzati, da parte di «italiani stufi» e preoccupati per il futuro dell’Italia.

«Lo faccio alla Salvini… Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici… Che facciamo????», scrive il principe su Facebook. Non manca l’entusiasmo nei commenti sotto al post. Fino al grido «Viva Casa Savoia!» e auspici più o meno seri di un futuro ritorno della monarchia.

Lo faccio alla Salvini…Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici…Che facciamo ???? Posted by Emanuele Filiberto on Wednesday, August 14, 2019

«Cuore mio! Il trono è pronto! Ed io pronto a servirti!», si legge. «Altezza Reale, i tempi sono maturi per una Sua candidatura. Mi spiace solo che si dovrà confrontare con certi personaggi». E ancora: «Altezza, sul gruppo dedicato a Suo Padre, che umilmente mi onoro di amministrare, ci sono decine di inviti e di sostegni per una Sua discesa in campo. Noi siamo e saremo SEMPRE al SUO FIANCO». Perché un ritorno alla monarchia «sarebbe maturo nei tempi».

Milioni di messaggi? Di certo, i distinguo non mancano.

Vorrei solo dire, senza offesa, che per quel sessantamilionesimo che conta io non ho chiamato Emanuele Filiberto Savoia Posted by Enrico Mentana on Wednesday, August 14, 2019

In copertina Emanuele Filiberto di Savoia. Ansa/Maurizio Degl’Innocenti

