Le stranezze all’ordine dei biologi: dal “presepe napoletano” al curioso finanziamento per l’omeopatia

Nell’ordine del giorno pubblicato dall’Ordine nazionale dei biologi (Onb) per la riunione del suo Consiglio convocata dal 25 al 26 settembre, compaiono alcune voci piuttosto curiose.

I primi a segnalarlo sono stati gli amministratori della pagina Facebook Biologi per la Scienza, rilanciati anche da quella del Cicap (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni pseudoscientifiche).

Al sesto punto troviamo «realizzazione del “Presepe Napoletano”». All’undicesimo troviamo «Contributo economico alla Fondazione DD Clinic Institute Research onlus», che conta come presidente onorario il professor Giulio Tarro. Secondo quanto riporta NextQuotidiano, il professore è noto per la sua vicinanza al gruppo editoriale della Omics, condannata a pagare una multa di 50 milioni di dollari per le sue conferenze e pubblicazioni predatorie.

«Giulio Tarro – secondo quanto riporta NextQuotidiano – dichiara di essere editor della rivista Journal of Vaccine Research & Development edita a Singapore, senza impact factor, talmente scalcagnata da non avere nemmeno un comitato editoriale. È anche editor di Journal of Clinical Microbiology and Antimicrobials e SciTechnol, riviste che appartengono al gruppo OMICS».