Russiagate, Fazio consiglia Report: «Incredibile la storia che racconta e incredibile che non succeda niente»

«Guardatela, cercatela se non l’avete vista! La storia di ieri riguarda tutti e si capiscono tante cose»

Fabio Fazio torna a scrivere su Twitter. Dopo aver replicato al leghista Borghi – che, in un’intervista, aveva detto: «Non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai, figuriamoci da soli a far uscire l’Italia dall’euro» – il conduttore di Rai 2 ha deciso di consigliare ai suoi follower di guardare l’ultima puntata di Report. Quella, per intenderci, che ha indagato a fondo sui rapporti tra la Lega di Matteo Salvini, la Russia e la destra religiosa americana.

«Mi permetto di consigliarvi la puntata di Report di ieri. Incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta. Incredibile la storia che racconta. Incredibile che non succeda niente di conseguenza. Guardatela, cercatela se non l’avete vista! Sigfrido Ranucci è stato bravissimo. Report è una trasmissione fondamentale, ma la storia di ieri riguarda tutti e si capiscono tante cose».

«Ringrazio Fabio Fazio per la stima. Un apprezzamento che fa particolarmente piacere, fatto da un autore che ha scritto pagine importanti della storia della Rai», ha detto Sigfrido Ranucci, commentando il tweet di Fazio sulla puntata di Report che, tra l’altro, «andrà in replica sabato prossimo e che è visibile su Raiplay».

Leggi anche: