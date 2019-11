«Arriva Terronair, la compagnia aerea che ti fa tornare al Sud senza dover vendere un rene», la provocazione de I Sansoni

«A noi bastano le spese, vedere un compaesano che abbraccia la famiglia per le vacanze non ha prezzo» spiegano nel video

Il duo comico siciliano de I Sansoni ha lanciato su Facebook un video virale che, con sottile ironia, denuncia il rincaro dei prezzi dei voli in occasione del Natale. Un lavoratore o uno studente che vive al Nord, per riabbracciare i propri cari, dovrà pagare da 400 a 800 euro (e pensare che, per andare a Londra, ne bastano appena 19).

Così I Sansoni hanno pensato bene di fondare “Terronair”, una compagnia aerea che fa viaggiare i siciliani al prezzo di un caffè.

«Sei un terrone fuori sede e vuoi tornare a casa ma i voli sono troppo cari? Non preoccuparti, è arrivata Terronair, la compagnia aerea che ti fa tornare al Sud senza dover vendere un rene» spiega il duo comico in un video.

Le regole, ovviamente, sono adattate agli utenti. Si accettano solo «valigie vuote», da riempire al Sud, «libertà di parlare in dialetto con le hostess», «possibilità di aprire i finestrini per friggere le melanzane».

Fondamentale mettere le cinture di sicurezza «solo perché potremmo incontrare un posto di blocco», consentito mangiare «solo se si offre alle persone che avete accanto» e, dulcis in fundo, «sotto i sedili troverete ombrelloni, costumi e maschere in caso di ammaraggio».

Perché allora prezzi così bassi? «A noi bastano le spese, vedere un compaesano che abbraccia la famiglia per le vacanze non ha prezzo», conclude il duo comico denunciando l’impossibilità per molti studenti e lavoratori siciliani di tornare a casa per le vacanze natalizie o estive a causa dei prezzi dei voli troppo alti.

