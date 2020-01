Secondo la Tv di Stato dell’Iran l’Ayatollah Khamenei «è stato informato solo venerdì che l’aereo è stato abbattuto»

L’Ayatollah Khamenei sarebbe stato a conoscenza solo da venerdì mattina che l’aereo ucraino è stato abbattuto da forze di Teheran. È stato poi Khamenei a convocare una riunione d’emergenza del Consiglio supremo di sicurezza nazionale in cui è stato deciso di ammettere “l’errore”.

È quanto ha dichiarato da Irib, la tv di Stato iraniana, sui canali Telegram. Lo screenshot è stato poi postato su Twitter.

The Tekegram channel of IRIB news agency: Ayatollah Khamenei was informed about the real cause of #UkrainianPlaneCrash Friday morning. He ordered an emergency meeting of Supreme National Security Council on Friday afternoon. They decided to inform the public about it. pic.twitter.com/D2bzHMQx65