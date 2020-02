Coronavirus, tutte le notizie della notte: morti due passeggeri della Diamond Princess

In Corea del Sud sono risultate positive al virus altre 31 persone. Il totale delle persone infette sale a 82 casi

Sono morte due persone risultate positive al coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, ferma in Giappone. Lo ha riferito la tv pubblica nipponica NHK. Si tratta di una coppia di ottantenni. Salgono così a tre le persone morte per il virus in Giappone.

Hanno superato i 600 le persone contagiate a bordo della nave, tra loro anche un italiano. Ieri, 19 febbraio, è iniziato lo sbarco dei passeggeri sani. Tra poche ore torneranno in Italia i connazionali a bordo della Diamond Princess che passeranno poi almeno due settimane in quarantena.

In Corea del Sud sono risultate positive al virus altre 31 persone. Il totale delle persone infette sale a 82 casi. Dei nuovi casi, 31 sono a Daegu, a 300 chilometri a sudest di Seul, l’altro è a Seul. Il 31esimo è considerato un “super diffusore”: avrebbe contagiato almeno 15 persone. Si tratta di una donna molto attiva nella comunità di una parrocchia cristiana di Daegu.

Il numero totale dei morti sale a 2128, secondo i dati della Johns Hopkins University, mentre il numero dei contagiati supera i 75mila. Sale anche il numero di persone dimesse dagli ospedali che supera i 16mila.

