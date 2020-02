Coronavirus, le notizie della notte: 411 nuovi casi in Cina. Un altro contagio in Italia: positivo un 38enne in Lombardia

I morti da coronavirus in Cina salgono a 2233, nella giornata di ieri, 20 febbraio, sono stati registrati 115 decessi e 411 nuovi casi, di cui 319 nella capitale Wuhan. In leggero aumento rispetto a due giorni fa quando i nuovi contagi erano stati solo 394, ma comunque in diminuzione rispetto all’inizio dell’epidemia.

Anche in Italia è stato registrato un nuovo caso di contagio. Si tratta di un 38enne di Codogno che ora è ricoverato in terapia intensiva. Nell’ospedale del paese del lodigiano al momento è stato chiuso, in via precauzionale, l’accesso al Pronto Soccorso. Salgono così a quattro i contagi in Italia.

Sono risultati positivi al coronavirus dopo lo sbarco due cittadini australiani che erano a bordo della Diamond Princess. Inoltre sono stati registrati 52 nuovi casi in Corea del Sud, dove i contagi salgono a 156. La Corea del Sud ha designato le città di Daegu e Cheongdo «zone di attenzione speciale».

