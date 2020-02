La lite tra Bugo e Morgan a Sanremo diventa un videogioco in stile anni ’90 – Il video

Bugo avrà pure abbandonato Morgan sul palco di Sanremo 2020 a causa dell’inaspettato cambio del testo del brano in gara (Sincero, scritto da Bugo), ma il pubblico, a distanza di ormai due settimane dalla fine della kermesse, non ha rimosso – né sembra riuscire a rimuovere – il ricordo di quel catartico momento, costato a entrambi l’esclusione dalla competizione. Ed è così che il loro scontro continua a far parlare, tra dichiarazioni a distanza, aste del foglio della discordia con il testo modificato, e tanti, tantissimi meme, parodie e battute che sono ormai entrati nell’uso e linguaggio comune.

L’episodio è diventato talmente virale da trasformarsi anche in un videogioco, creato e pubblicato sul canale YouTube “Il Santuario di Miki“, realizzato con RPG Maker, e che ricorda graficamente gli intramontabili classici videogiochi per pc o console nelle relative versioni anni ’90, come Zelda, Final Fantasy e Pokémon (solo per citarne alcuni).

Nel video viene ritratta perfettamente tutta la scena, dal tentennamento di Bugo a scendere la scalinata dell’Ariston, sino all’abbandono del palco. Il tutto condito con un box dove sono riportate le parole del testo modificato di Morgan e ilari commenti proprio in stile videogioco (“Bugo ha ottenuto spartito!”) con, in sottofondo, lo strumentale di Sincero.

Foto copertina: Il Santuario di Miki / YouTube | Fotogramma del video “Bugo vs Morgan ma fatto su RPG Maker”

Video: Miki / YouTube | “Bugo vs Morgan ma fatto su RPG Maker”

