L’audio Whatsapp attribuito al sindaco di Assisi sulla chiusura delle scuole in Umbria e lo stop di Conte

Circola un audio Whatsapp attribuito al sindaco di Assisi Stefania Proietti in merito alla chiusura delle scuole a causa del coronavirus. Secondo l’audio, la voce narrante dichiara di essere appena uscita dal palazzo della Regione Umbria dove sarebbe stata rimandata l’ordinanza sulla chiusura delle scuole per decisione del Presidente del Consiglio Conte:

Allora, sono appena uscita dalla regione. L’ordinanza in realtà è stata rimandata perché le Marche l’avevano prevista da domani, invece il premier Conte ha deciso che tutte le regioni dovranno… verranno coinvolte in un’ordinanza unica che dovrebbe partire, per la chiusura delle scuole, dopo domani fino alla mezzanotte di 7 giorni dopo, quindi il 3 marzo. Tecnicamente domani le scuole sono aperte, poi ognuno si comporta come vuole, perché l’ordinanza dovrebbe partire da domani quando Conte, con tutti i presidenti delle regioni, deciderà. Però aspettiamo, questo è ufficiale perché io esco adesso dalla conferenza stampa in Regione dove prima avevano detto che sarebbe partita domani e poi l’hanno dovuta smentire perché c’è una misura non più a carattere regionale ma nazionale. La.. il consiglio è quello comunque di aspettare l’ordinanza del ministero. Spero di essere stata chiara, grazie a tutti.