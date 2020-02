Coronavirus, in Piemonte 43 casi positivi. 13 in Campania, De Luca: «Denuncia per chi non è responsabile»

Sono 43 i casi di positività al coronavirus registrati in Piemonte. Di questi, uno solo è stato confermato dall’istituto superiore di sanità. Gli altri sono in attesa della validazione. I casi sono 35 ad Asti, 3 a Torino, 3 a Novara e 2 nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Un paziente è ricoverato all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, tre al Cardinal Massaia di Asti e altri tre al Maggiore della Carità di Novara. Nessuno di questi pazienti si trova in terapia intensiva.

In Campania invece i casi sono saliti a 13, secondo il dato fornito questa mattina dal presidente della Regione Vincenzo De Luca: «Non sono ancora certificati – ha chiarito – ma sono 13». Nove casi sono stati registrati a Napoli, due a Caserta, uno a Vallo della Lucania (Salerno), uno nel Beneventano. «Procederemo a denunciare persone che non rispondono a obbligo di responsabilità e comportamenti corretti – ha detto De Luca – Chi avverte sensazioni di malessere contatti il suo medico di famiglia. Dobbiamo fare uno sforzo di amplificazione delle procedure e soprattutto serve un senso di responsabilità, per se stessi e per la comunità»

