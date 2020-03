Urgente – Possibile la chiusura di tutte le scuole. Il piano per il coronavirus sul tavolo del governo

Si va verso partite a porte chiuse. A confermare l’ipotesi è il ministro dello Sport Vincenzo Sparafora lasciando palazzo Chigi dove Il governo sta valutando la chiusura di tutte le scuole per gli effetti del coronavirus. Fonti governative interpellate da Open confermano che la discussione al riguardo è in corso. Per il momento non è stata presa «nessuna decisione al riguardo». Un nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, il terzo. È quanto potrebbe emergere già in serata, dopo la riunione fiume, cominciata intorno alle 10.30, a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri.

Sul tavolo lo schema di un nuovo Dpcm da varare nelle prossime ore per aggiornare i provvedimenti più strettamente sanitari in merito all’emergenza Coronavirus. Uno schema che dovrebbe seguire e attuare le raccomandazioni degli esperti del comitato scientifico nominato da Giuseppe Conte: per esempio il suggerimento di eventi sportivi a porte chiuse in tutta Italia. Al tavolo c’è tutto il governo. Si sta effettivamente valutando la chiusura delle scuole in tutta Italia, non solo nelle zone rosse e arancioni, già da domani o a partire da lunedì prossimo, per quindici giorni e fino a un mese.

Conte potrebbe annunciarlo già nel pomeriggio nell’incontro con le parti sociali – e alle 15 qui sono attesi il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e quello della Regione Veneto Luca Zaia. Si lavora in questo senso sul coordinamento tra le Regioni e sulla logistica del prosieguo dell’anno scolastico con i ministri Francesco Boccia e Lucia Azzolini.

Alle 13 il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dovrebbe incontrare l’ambasciatore francese.

