Coronavirus, Vienna richiama gli austriaci dall’Italia: «Si consiglia vivamente di tornare»

Dopo la sospensione dei voli diretti verso le aree in crisi e controlli sanitari mirati alle frontiere, l’Austria annuncia nuove misure nei confronti dell’Italia per contenere il diffondersi del coronavirus.

Il ministero degli Esteri ha diffuso un appello agli austriaci, che attualmente si trovano in Italia, a tornare in Austria. Vienna ha messo inoltre in guardia i suoi cittadini da viaggi in Italia, dopo il nuovo decreto sull’emergenza coronavirus.

«Si consiglia vivamente ai viaggiatori austriaci di tornare in Austria», si legge in una nota pubblicata online, a seguito del nuovo decreto entrato in vigore il 10 marzo che rende tutta l’Italia una «zona protetta».

