Coronavirus, bimbo di 11 mesi positivo: ricoverato al Meyer di Firenze. 43 i bambini contagiati in Italia

Un nuovo caso di contagio da coronavirus tra i più piccoli nel Nord della Toscana: un bambino di 11 mesi è stato ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le sue condizioni sono stabili, non gravi. È il secondo caso attualmente presente nella struttura: nei giorni scorsi, da Massa, era arrivata in buone condizioni una bambina di un mese e mezzo positiva al virus.

Nella Regione sono saliti a circa dieci i casi di positività tra i piccolissimi: quasi tutti si trovano a casa in sorveglianza attiva. L’11 marzo è stata anche dimessa una bambina di due anni ricoverata il 9 marzo nell’ospedale di Lucca.

Nella giornata in cui l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di pandemia, il direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, Giovanni Rezza, ha voluto chiarire: «Noi quello che dovevamo fare lo stiamo facendo, lo stato di pandemia non ci cambia molto. È un invito agli Stati a intervenire in maniere molto, ma molto più restrittive».

«I bambini positivi in Italia sono abbastanza pochi – 43, ha continuato Rezza – e soprattutto sembrano superare la malattia abbastanza brillantemente. È una buona notizia. Il fatto però che si riscontrino dei bambini positivi con sintomi clinici, assieme a uno studio che documenta di bimbi che non hanno sintomi clinici ma possono essere positivi, rilevati all’estero, mi sembra che rafforzi la decisione di chiudere le scuole».

«Alla chiusura era necessario affiancare altri provvedimenti per impedire che chi non va a scuola si riunisca in altri luoghi e mi pare che quelli presi in seguito vadano in questa direzione – ha concluso Rezza -. Aspettiamo con speranza i risultati di queste misure».

