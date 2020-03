Coronavirus, tutte le notizie della notte: calano a 17 le nuove vittime in Cina. Londra sconsiglia i viaggi per tutta l’Italia, quattro nuovi casi in Albania

Ancora una volta in calo i dati di contagi e vittime che arrivano dalla Cina. Numeri che scendono anche in Corea del Sud, dove i contagi hanno comunque superato quota 7 mila

Cina

Sono stati 17 i decessi per coronavirus delle ultime 24 ore in Cina. Per il secondo giorno consecutivo è la cifra più bassa da quando a gennaio sono partite le rilevazioni. Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, il numero delle vittime nel mondo ha raggiunto i 4.012. Il contagio nel mondo, diffuso in oltre 100 Paesi, ha colpito finora più di 110 mila persone.

Corea del sud

Prosegue il calo dei contagi anche in Corea del Sud, dove i nuovi casi registrati nell’ultimo giorno sono stati 131. Un calo cominciato con il picco di 518 dello scorso giovedì, fino ad arrivare ai 438 di venerdì, 367 di sabato e 248 di domenica. Il Korea Centers for Disease Control and Prevention riporta che il totale dei contagi è salito ora a 7.513. Il 63% dei contagi accertati fa capo agli adepti della Chiesa di Gesù Shincheonji che ha sede a Daegu. I morti nel Paese sono cresciuti di tre unità, toccando ora quota 54. 247 invece i guariti, con 81 nell’ultimo giorno.

Regno Unito

Nell’ultimo aggiornamento del governo britannico sulle indicazioni per gli spostamenti con l’Italia, sono sconsigliati tutti i viaggi verso il Paese, non più per le sole zone più colpite dai contagi. Viaggi che, scrive sul suo sito il Foreign office, sono ammessi solo in casi di estrema necessità. L’indicazione dell’auto-isolamento in quarantena è inoltre estesa a chiunque arrivi nel Regno Unito dall’intera Italia, anche in assenza di sintomi di sorta.

Albania

Nelle ultime 24 ore sono arrivati quattro nuovi casi positivi da coronavirus in Albania. I primi due confermati ieri, 9 marzo, sono stati un giovane rientrato da Firenze che ha contagiato il padre. In isolamento ora si trovano altri tre familiari, due dei quali sono stati confermati positivi. Il quarto caso, invece è un albanese di 31 anni che 6 giorni fa è stato solo per un giorno a Milano e poi rientrato. L’uomo è stato subito ricoverato nell’ospedale delle malattie infettive di Tirana, che da oggi funziona come luogo di quarantena.

Mongolia

Il primo caso in Mongolia è un cittadino francese, che lavora in una consociata del colosso nucleare Orano, specializzato nell’estrazione dell’uranio. Una volta arrivato da Mosca, l’uomo non avrebbe rispettato la quarantena obbligatoria, secondo quanto riporta il ministero della Salute: «La capitale Ulaanbaatar e tutti i centri delle province sono in quarantena fino al 16 marzo per frenare l’epidemia». Dopo questo primo caso, il governo mongolo ha deciso di bloccare per sei giorni gli ingressi e le uscite dalle sue città.

Giappone

Il premier giapponese Shinzo Abe potrà dichiarare lo stato di emergenza per la diffusione del coronavirus, dopo l’approvazione di un decreto che ha rivisto la legislazione del Paese sulla gestione delle emergenze sanitarie fermo al 2012. Nel caso di una rapida diffusione del virus con un diretto impatto sulle vite dei cittadini e sull’economia, il premier potrà dichiarare lo stato di emergenza in aree specifiche del Paese, e i governatori delle prefetture potranno ordinare ai residenti di rimanere nelle proprie abitazioni, oltre a imporre la chiusura delle scuole e differenti tipi di restrizioni per i grandi assembramenti di persone. La nuova legislazione permetterà inoltre la realizzazione di strutture ospedaliere temporanee su diverse aree del territorio senza ottenere l’autorizzazione dei proprietari nell’interesse della collettività. La Camera bassa del Parlamento inizierà la delibera mercoledì ed è possibile che la le legge venga promulgata venerdì, diventando operativa a partire da sabato.

Panama

Panama ha registrato un primo caso, come riporta il quotidiano La Prensa. Si tratta di una donna di 40 anni che si trova in isolamento domiciliare in condizioni di salute stabili. La ministra della Sanità, Rosario Turner, ha chiarito che la donna è arrivata dalla Spagna lo scorso 8 marzo e ha subito avvertito tosse e febbre. La donna si è quindi presentata in ospedale, sono stati applicati i protocolli previsti nel Paese per il coronavirus.

Germania

Sono stati registrati i primi due morti da coronavirus in Germania. Le due persone sono morte in Nordreno-Westfalia. Nella città di Essen è morta una donna di 89 anni. In una scuola del Brandeburgo a Neustadt, dopo un caso sospetto di coronavirus sono state messe in quarantena circa 5 mila persone

Oms: il rischio di pandemia è molto reale

«La minaccia di una pandemia sta diventando molto reale». Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus, nella conferenza stampa quotidiana sulla diffusione del coronavirus.

Spagna

Casi raddoppiati in Spagna dove ora ci sono oltre 1000 persone contagiate dal coronavirus. I contagi sono quasi raddoppiati rispetto alla giornata di ieri, 8 marzo, quando erano stati registrati 589 contagi, secondo l’agenzia Bloomberg. Il maggior numero di contagi si registra a Madrid e nei Paesi Baschi. Nella capitale i casi confermati sono aumentati di 200 unità nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono raddoppiati (16 le vittime segnalate oggi, contro le 8 di ieri).

