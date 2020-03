Coronavirus, tutte le notizie della notte: 24 nuovi contagi in Cina (in leggero aumento rispetto al giorno prima). Negli Usa superati i mille casi

Cina

I numeri delle nuove vittime e dei nuovi casi di coronavirus in Cina continuano a essere contenuti: sono 24 i contagi registrati nelle scorse ore, 22 i morti. In leggero aumento rispetto ai dati diffusi ieri, 10 marzo, quando erano stati rispettivamente 19 e 17.

L’epidemia «è sostanzialmente limitata all’epicentro», ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nella prima visita dallo scoppio della crisi a Wuhan, città da cui ha avuto inizio l’infezione. Xi ha promesso «una battaglia risoluta per la vittoria nella guerra contro il coronavirus», sollecitando – hanno riferito i media ufficiali – «sforzi decisi, solidi e meticolosi di prevenzione e controllo a difesa dell’Hubei e di Wuhan». Dopo un duro lavoro, la situazione «ha mostrato positivi cambiamenti con importanti progressi».

La battaglia «continua, ma la vittoria è vicina», hanno fatto poi sapere media vicini al partito comunista cinese. «Una vittoria a Wuhan è una vittoria per l’Hubei, una vittoria nell’Hubei è una vittoria per la Cina», si rimarca in un’altra dichiarazione, ripetendo una frase usata in precedenza nei media ufficiali del Partito comunista cinese.

Corea del Sud

Aumentano invece i contagi da coronavirus in Corea del Sud dove sono stati registrati 242 nuovi casi, contro i 131 annunciati ieri, 10 marzo. Ma il dato è comunque al ribasso rispetto ai giorni precedenti: 248 domenica, 367 sabato, 438 venerdì e 518 giovedì. Il numero totale dei contagiati nel Paese è salito a 7.755

Usa

Negli Stati Uniti il numero di contagiati ha superato i mille, 31 le persone morte per l’infezione. In Usa il festival di Coachella è stato rinviato a ottobre a causa dell’emergenza.

È in quarantena anche il nuovo capo staff della Casa Bianca. Mark Meadows potrebbe essere venuto in contatto con una persona positiva al coronavirus. Meadows ha deciso di auto-isolarsi a scopo precauzionale, in quanto è risultato negativo al virus. Intanto con i nuovi due casi in Virginia, salgono a 731 i contagiati negli Stati Uniti.

Panama

Panama ha registrato la prima vittima da coronavirus, mentre i contagi sono saliti a otto. La cosiddetta “paziente uno” sarebbe una donna di 40 anni che si trova in isolamento domiciliare in condizioni di salute stabili. La ministra della Sanità, Rosario Turner, ha chiarito che la donna è arrivata dalla Spagna lo scorso 8 marzo e ha subito avvertito tosse e febbre. La donna si è quindi presentata in ospedale, sono stati applicati i protocolli previsti nel Paese per il coronavirus.

Grecia

La Grecia ha deciso di chiudere tutte le scuole e le università per contrastare l’epidemia coronavirus. Al momento la chiusura dovrebbe durare due settimane. Sono 90 le persone risultate positive in Grecia.

Francia

Patrick Strzoda, il capo di gabinetto del presidente francese Emmanuel Macron, è stato messo in quarantena per precauzione, insieme a uno dei suoi più stretti collaboratori. «Siamo solo all’inizio dell’epidemia», ha detto il presidente francese.

Iran

Si aggrava ancora il bilancio dell’epidemia di coronavirus in Iran. Altre 54 persone sono decedute nelle ultime 24 ore, portando il totale a

291 vittime. Il numero dei casi registrati è salito a 8.042, con 881 nuovi contagi confermati. Tra i malati, 2.731 sono ricoverati in ospedale.

Albania

Nelle ultime 24 ore sono arrivati quattro nuovi casi positivi da coronavirus in Albania. I primi due confermati ieri, 9 marzo, sono stati un giovane rientrato da Firenze che ha contagiato il padre. In isolamento ora si trovano altri tre familiari, due dei quali sono stati confermati positivi. Il quarto caso, invece è un albanese di 31 anni che 6 giorni fa è stato solo per un giorno a Milano e poi rientrato. L’uomo è stato subito ricoverato nell’ospedale delle malattie infettive di Tirana, che da oggi funziona come luogo di quarantena.

Mongolia

Il primo caso in Mongolia è un cittadino francese, che lavora in una consociata del colosso nucleare Orano, specializzato nell’estrazione dell’uranio. Una volta arrivato da Mosca, l’uomo non avrebbe rispettato la quarantena obbligatoria, secondo quanto riporta il ministero della Salute: «La capitale Ulaanbaatar e tutti i centri delle province sono in quarantena fino al 16 marzo per frenare l’epidemia». Dopo questo primo caso, il governo mongolo ha deciso di bloccare per sei giorni gli ingressi e le uscite dalle sue città.

Giappone

Il premier giapponese Shinzo Abe potrà dichiarare lo stato di emergenza per la diffusione del coronavirus, dopo l’approvazione di un decreto che ha rivisto la legislazione del Paese sulla gestione delle emergenze sanitarie fermo al 2012. Nel caso di una rapida diffusione del virus con un diretto impatto sulle vite dei cittadini e sull’economia, il premier potrà dichiarare lo stato di emergenza in aree specifiche del Paese, e i governatori delle prefetture potranno ordinare ai residenti di rimanere nelle proprie abitazioni, oltre a imporre la chiusura delle scuole e differenti tipi di restrizioni per i grandi assembramenti di persone. La nuova legislazione permetterà inoltre la realizzazione di strutture ospedaliere temporanee su diverse aree del territorio senza ottenere l’autorizzazione dei proprietari nell’interesse della collettività. La Camera bassa del Parlamento inizierà la delibera mercoledì ed è possibile che la le legge venga promulgata venerdì, diventando operativa a partire da sabato.

Germania

Sono stati registrati i primi due morti da coronavirus in Germania. Le due persone sono morte in Nordreno-Westfalia. Nella città di Essen è morta una donna di 89 anni. In una scuola del Brandeburgo a Neustadt, dopo un caso sospetto di coronavirus sono state messe in quarantena circa 5 mila persone

Oms: il rischio di pandemia è molto reale

«La minaccia di una pandemia sta diventando molto reale». Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus, nella conferenza stampa quotidiana sulla diffusione del coronavirus.

