Coronavirus, i dati della Protezione civile: 3526 nuovi contagiati, 345 morti e 192 guariti in un solo giorno

Nuovo picco di contagi nelle ultime 24 ore in italia, secondo gli ultimi dati della Protezione civile. Sono 26062 i casi attualmente positivi, di questi poco più di 2 mila si trova in terapia intensiva

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato i nuovi dati, aggiornati al 17 marzo, sulla progressione dell’epidemia da coronavirus in Italia. Complessivamente il numero di casi totali di contagio è di 31506 persone. Un numero che include le 26062 persone attualmente positive, i 2941 pazienti guariti e le 2503 persone decedute.

Ad oggi le persone ricoverate sono 12894 con sintomatologia SARS-CoV-2 correlata, 2060 i pazienti in terapia intensiva, 11108 quelli in isolamento domiciliare. Sono 148657 i tamponi effettuati in Italia dall’inizio dell’epidemia.

È attesa a Bergamo l’installazione di un ospedale da campo degli alpini, ha aggiunto Borrelli. Per contenere l’emergenza di posti disponibili nei reparti di terapia intensiva in Lombardia, sono stati trasferiti oggi 50 pazienti verso altre Regioni.

I pazienti attualmente positivi regione per regione

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

