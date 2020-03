Coronavirus, a Bergamo non c’è più posto: l’esercito porta le bare fuori città. E si discute se si può fare una corsetta – Foto

Coronavirus: colonna mezzi militari a Bergamo con feretri Circa 30 mezzi militari trasportano una settantina di bare fuori da Bergamo, dove il cimitero non ha più posto – Foto Ansa/Fotogramma Coronavirus Bergamo La palestra dell’ospedale di Ponte San Pietro di Bergamo è stata adibita a Camera Mortuaria in assenza di posti, 18 marzo 2020. ANSA/FOTOGRAMMA Coronavirus Bergamo Bare deceduti nella chiesa di ogni santi nel cimitero di Bergamo e nella tenda protezione civile cliniche Gavazzeni Humanitas, Bergamo, 18 marzo 2020. ANSA/TIZIANO MANZONI Coronavirus: esercito al cimitero monumentale di Bergamo per smaltire le bare Intervento dell’esercito al cimitero monumentale di Bergamo per smaltire le bare dei deceduti di coronavirus in altro forno crematorio, 18 marzo 2020. ANSA/FILIPPO VENEZIA

Un corteo lunghissimo di mezzi militari, in coda in via Borgo Palazzo a Bergamo, poco vicino al Monumentale, carichi delle bare delle vittime di coronavirus che la città non è più in grado di accogliere nel suo cimitero. Un’immagine che irrompe sui social come un cazzotto nello stomaco e che racconta da sola quale sia la gravità della situazione soprattutto nella Bergamasca, tra le zone più colpite dall’epidemia, mentre nel resto del Paese si discute se sia ancora concesso fare una corsetta tra le restrizioni imposte per contenere i contagi, con il governatore della Lombardia Attilio Fontana che ancora ieri minacciava misure ancora più forti per convincere gli irriducibili della passeggiata al parco a restare a casa.

La camera mortuaria del cimitero di Bergamo non ha più posto per accogliere nuovi feretri, così come il forno crematorio che non riesce a far fronte ai nuovi arrivi, nonostante lavori 24 ore su 24. Diverse le imprese di pompe funebri ormai chiuse, per i troppi malati tra i propri dipendenti. E così è dovuto intervenire l’esercito, per distribuire le bare fuori provincia e anche fuori regione, a cominciare da Modena, tra le prime città a venire in soccorso del comune di Bergamo.

