Coronavirus, 525 morti: sono meno di ieri. Il totale sale a 15.887. Stabili i nuovi positivi: sono 2.972. Quasi 130mila le persone colpite – Il bollettino della Protezione civile

Il bollettino del 5 aprile

Con 525 nuovi morti il totale delle vittime da Coronavirus in Italia sale a 15.887. Il calo è sensibile rispetto ai giorni precedenti ma l’emergenza sanitaria è ancora in corso. L’ultimo bollettino della Protezione civile conferma l’andamento degli ultimi giorni di questa settimana che va chiudendosi con una stabilizzazione nel numero dei nuovi positivi. Dall’appuntamento quotidiano con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli risultano 2.972 nuovi positivi che portano il totale dei contagiati testati da tampone a 91.246 pazienti.

Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 819 pazienti, per un totale di 21.815. A questo punto, complessivamente sono 128.948 le persone colpite dal Covid-19 in Italia da inizio epidemia. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.949, di cui 3.977 in terapia intensiva. 58.320 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.

Ieri e oggi a confronto

Nel bollettino di ieri, 4 aprile, risultavano 88.274 positivi al virus, per un totale di 124.632 persone colpite in tutta Italia da inizio epidemia. Focalizzando Regione per Regione, ieri la situazione era la seguente: 27.220 positivi in Lombardia, 12.523 in Emilia-Romagna, 9.693 in Piemonte, 9.093 in Veneto, 5.054 in Toscana, 3.497 nelle Marche, 3.106 nel Lazio, 2.894 in Liguria, 2.496 in Campania, 1.973 in Puglia, 1.726 in Sicilia, 1.753 nella Provincia autonoma di Trento, 1.336 in Friuli Venezia Giulia, 1.356 in Abruzzo, 1.201 nella Provincia autonoma di Bolzano, 927 in Umbria, 789 in Sardegna, 662 in Calabria, 560 in Valle d’Aosta, 244 in Basilicata e 171in Molise.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

