Sono circa 1.939 i nuovi morti registrati negli Stati Uniti per cause correlate Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino diffuso dall’università John Hopkins. Si tratta del peggior bilancio giornaliero nel mondo dall’inizio della pandemia. Il totale delle vittime nel Paese sale dunque a 12.722. Quanto al numero dei contagiati, sfiora ormai le 400mila persone malate di Covid-19. Si parla infatti di oltre 386mila casi, quasi il triplo di Italia e Spagna, più di tre volte di Francia e Germania e oltre il quadruplo della Cina.

Per il capo della Casa Bianca Donald Trump anche gli altri Stati hanno un bilancio più alto ma danno numeri falsi. «Altri Paesi hanno di fatto più casi di Coronavirus di quelli dichiarati, solo che riportano numeri ingannevoli o sbagliati», ha detto il presidente americano contestando che gli Stati Uniti siano il Paese al mondo con più contagi in assoluto.

Trump, nel corso del quotidiano punto stampa della task force anticoronavirus, ha inoltre detto che gli Usa hanno intenzione di sospendere i fondi all’Organizzazione mondiale della sanità. Poi, incalzato dalle domande dei giornalisti si è in parte corretto usando il condizionale: «Non ho detto questo, ho detto che potrei sospendere i fondi, hanno lavorato male». Il presidente ha ribadito come a suo avviso l’Oms sia troppo vicina a Pechino e ne subisca una certa pressione, elemento – che nel suo modo di vedere – avrebbe favorito l’esplosione della pandemia.

Eurogruppo spaccato, l’intesa sembra lontana

«Il lavoro è ben avviato ma non ci siamo ancora». Queste le parole arrivate in tarda serata del portavoce dell’Eurogruppo sulle trattative inerenti le misure di sostegno economico agli Stati europei per fronteggiare il Coronavirus. Parole che sono arrivate al termine di una lunga giornata ricca di divisioni su come affrontare la crisi determinata dalla pandemia in corso, con i negoziati che vanno avanti ormai a oltranza. Per approvare il «pacchetto economico più ambizioso di sempre», come l’ha definito il presidente Mario Centeno, occorrerebbe accontentare le diverse anime dell’Eurogruppo: il Nord che invoca il Mes e il Sud che punta invece sugli Eurobond.

Cina

La Cina ha registrato ieri 62 nuovi casi di infezione da Coronavirus, di cui 59 importati (saliti in totale a 1.042) e tre nei confini nazionali, due in Shandong e 1 a Guangdong. La Commissione sanitaria nazionale ha segnalato due nuovi decessi, di cui uno a Shanghai e uno nella regione dell’Hubei. Qui, nella provincia di Wuhan – il focolaio originario della pandemia – ieri è stata riattivata per la prima volta la circolazione dopo il lockdown. A questo punto, i contagi nel Paese sono in totale 81.802 da inizio epidemia, di cui 1.190 sotto trattamento, 3.333 morti e 77.279 guariti. Sono 137 i nuovi asintomatici, di cui 102 importati, mentre sono 1.095 quelli sotto osservazione.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha registrato 53 nuovi casi di infezione da Coronavirus, poco più dei 47 del giorno prima, complessivamente sono 10.384. Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention, si sono registrati 8 nuovi morti per un totale di 200. Quanto alle guarigioni, risultano negative al tampone 80 nuove persone. Il totale è complessivamente di 6.776. I nuovi positivi registrati sono 14 e sono tutti di importazione, il che porta a 832 il numero complessivo delle persone attualmente malate da Covid-19 nel Paese, nonostante le regole più stringenti varate per gli ingressi nel Paese. Per il momento, in tutto il Paese sono stati svolti 486mila test con esito positivo all’infezione.

