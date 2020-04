Coronavirus, adesso i medici vittime del virus sono 100: chi sono tutti i camici bianchi morti in corsia

Continua ad aumentare la triste conta, come aumenta anche il numero di operatori sanitari in malattia

Sono i primi in trincea contro il Coronavirus, gli eroi indiscussi della pandemia come purtroppo testimoniano anche i numeri dei decessi. Ad oggi i medici deceduti a causa del virus sono 100. Lo riferisce la Federazione nazionale degli ordini dei medici che sul suo portale tiene un elenco dei camici bianchi “caduti”.

L’ultimo caso riguarda Samar Sinjab, dottoressa di medicina generale di Mira (Venezia), 62 anni e a sua volta madre di un dottore. Assieme a lei sono deceduti nelle ultime ore altri tre medici di famiglia: Marzio Zennaro, Tahsin Khrisat e Mario Rossi.

Le storie

Nel totale di medici morti in servizio ci sono anche medici in pensione, richiamati al lavoro durante l’emergenza. È il caso di Gino Fasoli, per esempio, 73 anni, da quattro in pensione quando è tornato ad indossare il camice nel pronto soccorso di Bornato, sacrificando così la sua vita per aiutare i pazienti. Altri, come Leonardo Marchi, 64 anni e per oltre 11 anni alla guida della Casa di Cura San Camillo a Cremona, erano a fine carriera.

E poi c’era chi come Marcello Natali, medico di Codogno, tra i primi focolai in Lombardia, era ancora nel pieno della propria vita professionale. Natali, nato a San Giorgio dove il padre era stato uno dei medici storici del paese, è morto a fine marzo, probabilmente a causa di un contagio avvenuto mentre visitava. Aveva 57 anni e nessuna patologia pregressa.

Basta scorrere l’elenco della Federazione degli ordini dei medici per capire quanti camici bianchi si siano mobilitati e quanto grande sia stato il loro sacrificio. Troviamo infatti non solo rianimatori o pneumologi ma anche odontoiatri, neurologi, pediatri e ginecologi. Per non parlare del numero di operatori contagiati, al 7 aprile erano oltre 12.600 mentre erano 26 gli infermieri deceduti su un totale di oltre 6.500 contagiati dal virus.

L’elenco dei medici morti per il Coronavirus

Roberto Stella † 11 03 2020

Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, Responsabile Area Strategica Formazione FNOMCeO, Presidente nazionale della SNAMID Giuseppe Lanati † 12 03 2020

Pneumologo Giuseppe Borghi † 11 03 2020

Medico di Medicina Generale Raffaele Giura † 13 03 2020

Ex primario del reparto di Pneumologia Carlo Zavaritt † 13 03 2020

Pediatra e neuropsichiatra infantile Gino Fasoli † 14 03 2020

Medico di medicina generale già in pensione richiamato per l’emergenza Covid-19 Luigi Frusciante † 15 03 2020

Medico di Medicina Generale Mario Giovita † 16 03 2020

Medico di Medicina Generale Luigi Ablondi † 16 03 2020

Epidemiologo, ex direttore generale dell’Ospedale di Crema Franco Galli † 17 03 2020

Medico di Medicina Generale Ivano Vezzulli † 17 03 2020

Medico di Medicina Generale e medico dello sport Massimo Borghese † 18 03 2020

Specialista in Otorinolaringoiatria e Foniatria Marcello Natali † 18 03 2020

Medico di Medicina Generale, segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi Antonino Buttafuoco † 18 03 2020

Medico di Medicina Generale Giuseppe Finzi † 19 03 2020

Ematologo e docente a contratto di Malattie vascolari all’Università di Parma Francesco Foltrani † 19 03 2020

Medico di Medicina Generale Andrea Carli † 19 03 2020

Medico di Medicina Generale Bruna Galavotti † 19 03 2020 (data segnalazione)

Psichiatra, Decana dell’Associazione Donne Medico di Bergamo Piero Lucarelli † 19 03 2020 (data segnalazione)

Anestesista Vincenzo Leone † 21 03 2020

Medico di medicina generale, vicepresidente SNAMI Antonio Buonomo † 21 03 2020

Medico legale Leonardo Marchi † 21 03 2020

Medico infettivologo, direttore sanitario Casa di Cura San Camillo Manfredo Squeri † 23 03 2020

Già medico ospedaliero, attualmente responsabile del reparto di Medicina nella Casa di Cura Piccole Figlie di Parma convenzionata con SSN Rosario Lupo † 23 03 2020

Medico legale, dirigente del Centro Medico Legale INPS di Bergamo Domenico De Gilio † 19 03 2020

Medico di medicina generale Calogero Giabbarrasi † 24 03 2020

Medico di medicina generale Renzo Granata † 23 03 2020

Medico di medicina generale Ivano Garzena † 23 03 2020

Odontoiatra Ivan Mauri † 24 03 2020

Medico di medicina generale Gaetano Autore † 25 03 2020

Medico di medicina generale Vincenza Amato † 24 03 2020

Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Gabriele Lombardi † 18 03 2020

Odontoiatra Mario Calonghi † 22 03 2020

Odontoiatra Marino Chiodi † 22 03 2020

Oculista Carlo Alberto Passera † 25 03 2020

Medico di medicina generale Francesco De Francesco † 23 03 2020

Pensionato, già medico ospedaliero, scultore e pittore Antonio Maghernino † 25 03 2020

Medico di continuità assistenziale Flavio Roncoli † 03 2020

Pensionato Marco Lera † 20 03 2020

Odontoiatra Giulio Titta † 26 03 2020

Medico di medicina generale, ex-segretario FIMMG Benedetto Comotti † 26 03 2020

Ematologo Anna Maria Focarete † 27 03 2020

Consigliere Provinciale FIMMG, Presidente SIMG e già consigliere dell’Ordine Prov. dei Medici di Lecco Dino Pesce † 26 03 2020

Medico internista, per vent’anni primario del reperto di medicina generale dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena Giulio Calvi † 26 03 2020

Medico di medicina generale Marcello Ugolini † 27 03 2020

Pneumologo, consigliere dell’Ordine dei Medici Abdel Sattar Airoud † 16 03 2020

Medico di medicina generale Giuseppe Maini † 12 03 2020

Medico di medicina generale Luigi Rocca † 26 03 2020

Pediatra Maurizio Galderisi † 27 03 2020

Cardiologo e professore di Medicina Interna all’Università Federico II di Napoli Leone Marco Wischkin † 27 03 2020 (data segnalazione)

Medico internista Rosario Vittorio Gentile † 22 03 2020

Medico di medicina generale, specialista in allergologia ed ematologia Francesco Dall’Antonia † 24 03 2020

Ex-primario della Chirurgia I di Vicenza Abdulghani Taki Makki † 24 03 2020

Odontoiatra Aurelio Maria Comelli † 28 03 2020

Cardiologo, ex primario di Medicina Interna Michele Lauriola † 28 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale Francesco De Alberti † 28 03 2020

Ex presidente OMCeO Lecco Mario Luigi Salerno † 28 03 2020

Fisiatra Roberto Mario Lovotti † 28 03 2020

Medico di medicina generale Domenico Bardelli † 20 03 2020

Odontoiatra Giovanni Francesconi † 30 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale Valter Tarantini † 19 03 2020

Ginecologo Guido Riva † 30 03 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale Gaetana Trimarchi † 30 03 2020

Medico di medicina generale Norman Jones † 27 03 2020

Cardiologo, ex primario della cardiologia del centro di riabilitazione “Trabattoni-Ronzoni” di Seregno Roberto Mileti † 30 03 2020

Ginecologo Marino Signori † 01 04 2020 (data segnalazione)*

Medico del lavoro Gianpaolo Sbardolini † 26 03 2020

Medico di medicina generale Marcello Cifola † 01 04 2020 (data segnalazione)*

Otorinolaringoiatra Gennaro Annarumma † 03 04 2020 (data segnalazione)* Francesco Consigliere † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Medico legale e docente universitario Alberto Paolini † 03 04 2020 (data segnalazione)* Riccardo Paris † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Cardiologo Dominique Musafiri † 03 04 2020

Medico di medicina generale Italo Nosari † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Diabetologo Gianroberto Monti † 21 03 2020

Odontoiatra Luciano Riva † 28 03 2020

Pediatra, ex primario all’Ospedale di Desio Federico Vertemati † 31 03 2020

Medico di medicina generale Giovanni Battista Tommasino † 04 04 2020

Medico di medicina generale Paolo Peroni † 30 03 2020

Oftalmologo Riccardo Zucco † 03 04 2020 (data segnalazione)*

Neurologo Giandomenico Iannucci † 02 04 2020

Medico di medicina generale Ghvont Mrad † 29 03 2020

Medico termale Gianbattista Bertolasi † 02 04 2020

Medico di medicina generale Silvio Lussana † 13 03 2020

Medico internista, ex primario medicina Giuseppe Aldo Spinazzola † 31 03 2020

Cardiologo Vincenzo Emmi † 04 04 2020

Rianimatore Carlo Amodio † 05 04 2020

Radiologo, ex primario di radiologia Adelina Alvino De Martino † 30 03 2020

Cardiologa in pensione, ex primario Orlandini Giancarlo † 06 04 2020 (data segnalazione)* Ravasio Luigi † 06 04 2020 (data segnalazione)* Antonio Pouchè † 31 03 2020*

Ex professore Lorenzo Vella † 29 03 2020

Medico del Lavoro I. S. † 06 04 2020 (data segnalazione)*

Medico penitenziario Mario Ronchi † 20 03 2020

Odontoiatra Giuseppe Vasta † 06 04 2020

Medico di medicina generale Nabeel Khair † 08 04 2020

Medico di medicina generale Marzio Carlo Zennaro † 08 04 2020

Medico di medicina generale Tahsin Khrisat † 19 03 2020

Medico di medicina generale Mario Rossi † 09 04 2020 (data segnalazione)*

Medico di medicina generale Samar Sinjab † 09 04 2020

Medico di medicina generale

