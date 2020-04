Coronavirus, De Luca avverte il Nord: «Pronto a bloccare anche i treni. Un’altra stagione come questa l’Italia non la regge»

L’ultima cosa da fare in questo momento è commettere errori, avverte il presidente della Campania Vincenzo De Luca, che al Corriere della sera torna ad avvertire i governatori delle regioni del Nord che sperano di allentare il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Aprire ora per poi provare a rimediare sarebbe impossibile, dice De Luca, e soprattutto rischioso: «Dovremmo chiudere tutto di nuovo. Ma dopo un mese e mezzo di quarantena, un’altra stagione come questa il Paese non la reggerebbe».

Le pressioni soprattutto da parte delle aziende per ripartire sono sempre più forti, nonostante i fatti dimostrino che la situazione sia tutt’altro che sotto controllo nelle regioni settentrionali, dove dice De Luca: «Ancora oggi si registrano da 400 a 1000 contagi in più. È evidente che non si può dire che il problema è alle nostre spalle nonostante alcune tendenze positive». E poi l’invito agli amministratori del Nord “sotto pressione”: «Ho avuto la sensazione di un collo quasi psicologico di tanti di loro», ma è in momenti come questi che va fatto non quel che è più comodo: «ma quello che è più ragionevole».

Come anticipato nei giorni scorsi, De Luca è pronto a una nuova ordinanza per blindare la Campania nel caso in cui venisse meno l’obbligo di restare almeno nella propria Regione, così come concordato nell’ultimo vertice con palazzo Chigi: «Sennò vorrà dire che dovremo limitare il numero di treni che arrivano dal Nord, pendere la temperatura corporea, fare controlli alle stazioni e obbligare alla quarantena chi viene dal Settentrione senza motivo».

Il parere degli esperti:

Leggi anche: