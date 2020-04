Strade deserte per il Coronavirus, tre cervi passeggiano in un paesino in Abruzzo – Video

Tre cervi sono stati avvistati a spasso per le strade di Villetta Barrea nell’Aquilano, in Abruzzo. Con le strade completamente deserte per le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, gli animali ne hanno approfittato, avventurandosi fino al centro abitato un po’ disorientati.

