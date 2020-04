Coronavirus, Fontana: «In Lombardia 3 miliardi di investimenti per la ripartenza delle aziende»

«Decisioni straordinarie». Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato il suo intervento in diretta Facebook di oggi, 20 aprile, nel quale ha parlato delle intenzioni della giunta lombarda per l’avvio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. «Oggi pomeriggio porteremo in giunta una proposta di legge rivoluzionaria – ha detto Fontana – per dare una risposta concreta alla nostra economia e alla ripresa; metteremo a disposizioni 3 miliardi per un grande piano di investimenti. Quest’anno ci saranno da subito 400 milioni per Regioni e province, che possono essere usate in opere pubbliche».

«Poi vogliamo mettere a disposizione i fondi per i nostri operatori sanitari – ha aggiunto – saranno 82 milioni. E una somma di 10 milioni verrà versata in favore di quelle aziende che intendono riconvertirsi per produrre i dispositivi sanitari che ci sono mancati».

Il parere degli esperti:

Leggi anche: