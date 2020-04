Coronavirus, in Lombardia crescono i positivi: quasi mille da ieri. In un giorno 203 morti, 1.388 i pazienti dimessi

Il bollettino del 21 aprile

Sale di poco il dato dei decessi da Coronavirus e anche quello dei nuovi contagi: oggi, 21 aprile, la Lombardia conta 203 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 163). In totale i decessi da Covid ora sono 12.579. Rispetto a ieri ci sono stati +960 positivi per un totale di 67.931 casi. I dati arrivano a fronte di 6.711 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 277.197. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 851 (-50), i ricoverati sono 9.805 (-333). I dimessi sono in tutto 21.3474.

I dati nelle province

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo 10.788 (+50)

10.788 (+50) Brescia 12.078 (+74)

12.078 (+74) Como 2.592 (+42)

2.592 (+42) Cremona 5.641 (+50)

5.641 (+50) Lecco 2.093 (+13)

2.093 (+13) Lodi 2.751 (+11)

2.751 (+11) Monza e Brianza 4.211 (+54)

4.211 (+54) Milano 16.520 (+408)

16.520 (+408) Mantova 2.933 (+20)

2.933 (+20) Pavia 3.705 (+64)

3.705 (+64) Sondrio 966 (+6)

966 (+6) Varese 2.251 (+55)

La diretta Facebook

Foto di copertina: Facebook – Pietro Foroni

Il parere degli esperti:

Leggi anche: